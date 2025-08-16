Evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend: U dijelovima Hrvatske pripremite se na kišu

Marko Seper/PIXSELL

Hrvatsku očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), uz napomenu da bi popodne u unutrašnjosti lokalno moglo doći do jačeg razvoja oblaka uz pljusak i grmljavinu.

Vjetar će većinom biti slab sjeveroistočni, uz lokalni pljusak moguće jači. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, navečer na sjeveru u jačanju, od sredine dana mjestimice jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom će se kretati između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva, a u gorju malo niža.