Kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan? Počet će sunčano, ali onda slijedi promjena

Od sutra poslijepodne očekuje se postupan porast naoblake sa zapada te promjena smjera vjetra na jugo i jugozapadnjak. Kiša, mjestimice obilna, prognozira se u noći s ponedjeljka na utorak, najprije u Istri, na Kvarneru i u Gorskom kotaru. Tijekom utorka, uz jačanje juga i jugozapadnjaka, oborina će se proširiti na srednji i južni Jadran te sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti. Najmanja vjerojatnost za kišu bit će u Slavoniji i Baranji.