VREMENSKA PROGNOZA

Kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan? Počet će sunčano, ali onda slijedi promjena

Bojan Lipovšćak
19. lis. 2025. 07:55
Vremenske prilike nad našim krajevima postupno se mijenjaju zbog približavanja nestabilne zračne mase s Atlantika koja prodire preko zapadne Europe prema Alpama, donoseći vjetrovito vrijeme s obilnom oborinom i manjim padom temperature zraka.

Glavnina nestabilnog zraka premještat će se sjevernije od Alpa, dok će manji dio prodrijeti nad Genovski zaljev.

Nad našim područjem još se zadržava hladna i suha zračna masa te polje visokog tlaka anticiklone. Približavanjem vlažnog i nestabilnog zraka s Atlantika anticiklona postupno slabi i premješta se prema istoku.

Danas, u nedjelju, i sutra, u ponedjeljak, bit ćemo još pod njezinim utjecajem uz malu do umjerenu, promjenljivu naoblaku, dulja sunčana razdoblja i ugodne dnevne temperature zraka od 18 do 22 °C, primjerene godišnjem dobu.

U ponedjeljak ujutro, zbog vedre noći i jakog hlađenja, mjestimice je moguć mraz. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti bit će od 1 do 4 °C, a na Jadranu oko 6 °C.

Od sutra poslijepodne očekuje se postupan porast naoblake sa zapada te promjena smjera vjetra na jugo i jugozapadnjak. Kiša, mjestimice obilna, prognozira se u noći s ponedjeljka na utorak, najprije u Istri, na Kvarneru i u Gorskom kotaru. Tijekom utorka, uz jačanje juga i jugozapadnjaka, oborina će se proširiti na srednji i južni Jadran te sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti. Najmanja vjerojatnost za kišu bit će u Slavoniji i Baranji.

U srijedu će prevladavati oblačno vrijeme uz obilne oborine na Kvarneru i jugu Dalmacije te jako, mjestimice i olujno jugo. Od četvrtka pa do kraja tjedna očekuje se tipično jesensko vrijeme s jakim jugom i jugozapadnjakom, pretežno oblačno, s povremenom kišom i manjim porastom temperature zraka.

