VREMENSKA PROGNOZA
Novi obrat: Na kopnu i do 15, na moru blizu 20 stupnjeva
Ponedjeljak će u kopnenim krajevima biti u znaku magle, vrlo izgledno i dugotrajnije pri čemu lokalno može biti i rosulje.
Sunčanija je nedjelja duž Jadrana, iako jaka bura otežava promet u priobalju, zabranjen je promet za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8), javlja Hrvatski autoklub.
Mirnije je na kontinentu, no tmurnije, mjestimice na istoku unutrašnjosti ima i kiše. U nastavku nedjelje slično, oborine će biti u istočnoj unutrašnjosti dok će u središnjim i sjevernim predjelima biti barem kraćih sunčanih razdoblja. Očekuje se prema večeri slabljenje bure.
Ponedjeljak će u kopnenim krajevima biti u znaku magle, vrlo izgledno i dugotrajnije, pri čemu lokalno može biti i rosulje. Sunčanije na Jadranu i manje vjetrovito.
Od utorka sunčanije i u kopnenim krajevima, magla će biti rjeđa pojava. Jutra će na kopnu biti hladna, ali danju sve toplije, sredinom tjedna tako bi lokalno u unutrašnjosti temperature mogle dosegnuti 15-ak stupnjeva.
Stabilno vrijeme uglavnom će se nastaviti sve do kraja tjedna.
