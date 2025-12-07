Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Novi obrat: Na kopnu i do 15, na moru blizu 20 stupnjeva

author
Tea Blažević
|
07. pro. 2025. 11:52
sunce, sunčano
Pexels

Ponedjeljak će u kopnenim krajevima biti u znaku magle, vrlo izgledno i dugotrajnije pri čemu lokalno može biti i rosulje.

Oglas

Sunčanija je nedjelja duž Jadrana, iako jaka bura otežava promet u priobalju, zabranjen je promet za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8), javlja Hrvatski autoklub.

Mirnije je na kontinentu, no tmurnije, mjestimice na istoku unutrašnjosti ima i kiše. U nastavku nedjelje slično, oborine će biti u istočnoj unutrašnjosti dok će u središnjim i sjevernim predjelima biti barem kraćih sunčanih razdoblja. Očekuje se prema večeri slabljenje bure.

Ponedjeljak će u kopnenim krajevima biti u znaku magle, vrlo izgledno i dugotrajnije, pri čemu lokalno može biti i rosulje. Sunčanije na Jadranu i manje vjetrovito.

Od utorka sunčanije i u kopnenim krajevima, magla će biti rjeđa pojava. Jutra će na kopnu biti hladna, ali danju sve toplije, sredinom tjedna tako bi lokalno u unutrašnjosti temperature mogle dosegnuti 15-ak stupnjeva.

Stabilno vrijeme uglavnom će se nastaviti sve do kraja tjedna

Teme
Vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ