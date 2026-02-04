Zagrebački HDZ i Selak Raspudić idu u rušenje zabrane ZDS-a?

Naime, nakon što je Gradska skupština Zagreba u studenom prošle godine donijela zaključak kojim se zabranjuje korištenje obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole i pokliče, te se izričito zabranjuje i uporaba pokliča “Za dom spremni”, gradonačelnik Tomislav Tomašević propustio je donijeti odluku kojom bi se primjena ovog zaključka odnosila na cijeli Zagreb, kako piše Novi list.