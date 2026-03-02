Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Pred nama je pravi proljetni tjedan: Temperatura će ići i do 20 Celzijevih stupnjeva

author
N1 Info
|
02. ožu. 2026. 07:14
wheat, pšenica, trava, sunce, ljeto, vrućina, zora, svitanje, sumrak
PIxabay / Ilustracija

Novi tjedan počinje uz mnoštvo oblaka, a na Jadranu je ponegdje zabilježeno i vrlo malo kišice. Jutro je zbog oblaka toplije od prethodnih, osobito na kopnu gdje nakon dugo vremena nema minusa.

U nastavku dana izmjena oblaka i sunčanih razdoblja. Najviše oblaka očekujemo na sjevernom Jadranu i u gorskom dijelu zemlje gdje je i najveća mogućnost za malo kiše ili kraći pljusak.

U nizinskim kopnenim predjelima i na jugu Jadrana dan će proći većinski suho. Vjetar slab, duž obale mjestimice umjereno jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura uglavnom od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.

Sutra ujutro mjestimice magla, a tijekom dana djelomično sunčano i toplo. Samo ponegdje može pasti malo tople proljetne kišice ili kakav kraći lokalni pljusak. Temperatura zraka se neće bitnije mijenjati pa danju ostajemo između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva.

Slično vrijeme i u srijedu pa ostaje podjednako toplo, a mogućnost za pokoji proljetni pljusak postoji u popodnevnim satima u kopnenim krajevima.

Čini se da će i druga polovica tjedna prolaziti u pravom proljetnom ozračju. Većinom suho uz puno sunca i dnevne topline. Noći i jutra svježi, a danju će temperatura biti većinom između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva.

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
