VREMENSKA PROGNOZA
Temperature iznad prosjeka, promjena moguća s početkom ožujka
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno vedro je diljem Hrvatske, mjestimice ima magle na kopnu. Kolnici su na mjestima vlažni i skliski, kako su temperature niske u unutrašnjosti, -2.8 stupnjeva je u Otočcu, moguća je poledica.
U nastavku četvrtka prevladavat će sunčano diljem zemlje, temperature će rasti do 19, 20 stupnjeva.
Petak će također biti u znaku stabilnog vremena, prevladavat će sunčano, ujutro mjestimice uz maglu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, osobito uz zapadnu obalu Istre. Jutro će ponovno biti hladno na kopnu, dok će danju biti razmjerno toplo.
Za vikend i dalje stabilno. Duž Jadrana i uz Jadran treba računati na umjerenu naoblaku, i tijekom subote i tijekom nedjelje, pri čemu rijetko gdje može pasti koja kap kiše. U unutrašnjosti će biti magle. Temperature i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine.
Početkom novog tjedna nestabilnije, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguće je malo kiše.
