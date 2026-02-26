Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Temperature iznad prosjeka, promjena moguća s početkom ožujka

Tea Blažević
26. velj. 2026. 07:04
priroda, proljeće, sunce, oblaci PIXABAY
Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno vedro je diljem Hrvatske, mjestimice ima magle na kopnu. Kolnici su na mjestima vlažni i skliski, kako su temperature niske u unutrašnjosti, -2.8 stupnjeva je u Otočcu, moguća je poledica.

U nastavku četvrtka prevladavat će sunčano diljem zemlje, temperature će rasti do 19, 20 stupnjeva.

Petak će također biti u znaku stabilnog vremena, prevladavat će sunčano, ujutro mjestimice uz maglu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, osobito uz zapadnu obalu Istre. Jutro će ponovno biti hladno na kopnu, dok će danju biti razmjerno toplo. 

Za vikend i dalje stabilno. Duž Jadrana i uz Jadran treba računati na umjerenu naoblaku, i tijekom subote i tijekom nedjelje, pri čemu rijetko gdje može pasti koja kap kiše. U unutrašnjosti će biti magle. Temperature i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine. 

Početkom novog tjedna nestabilnije, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguće je malo kiše. 

Teme
vremenska prognoza

