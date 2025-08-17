VIDEO / Prosvjednici demolirali prostorije Vučićeve stranke, on im poručio: Odgovarat ćete za zlodjela!

"Ponoć, večeras nešto ranije izlazimo iz MUP-a. Došao sam posjetiti prijatelje i ministra i branitelje, ljude koji čuvaju Srbiju od onih koji je uništavaju i ruše svake večeri. I samo želim ljudima reći da ćemo podići i obnoviti prostorije naših državnih odvjetništava, sudova i stranačke prostorije, sve ćemo to uspjeti napraviti, zajedno s našim ljudima. A ovo, uz sve ono loše što donosi našoj zemlji, svima nama, ima jednu dobru stvar - sve su maske pale, ljudi sve vide, njihova nervoza je sve veća, histerija sve jača, nasilje sve izraženije jer nemaju što drugo ponuditi. Vrijeme odgovornosti dolazi i svi ovi ljudi koji su palili, rušili, odgovarat će i bit će kažnjeni za svoja zlodjela. Srbiju, marljive ljude, vrijedne ruke našega naroda nikada neće moći pobijediti. Hvala vam na ljubavi i podršci."