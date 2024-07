Vraćaju se intenzivne vrućine, prijete i intenzivni pljuskovi: Pogledajte kad i gdje

Podijeli :

Patrick T. Fallon / AFP

DHMZ za subotu u cijeloj Hrvatskoj najavljuje sunčano i vruće vrijeme, a još veće vrućine trebale bi prevladavati u nedjelju. Ipak, u popodnevnim i večernjim satima zapadni dio Hrvatske mogli bi pogoditi i intenzivni pljuskovi.

U subotu će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće, a u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36 °C, prognozira DHMZ.

U nedjelju će biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. No poslijepodne i osobito navečer uz jače naoblačenje u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, a prema kraju dana ih može biti i u zapadnoj Slavoniji. Vjetar veći dio dana slab, no prema večeri će zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno moguće na udare i olujan. Na Jadranu mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer će na sjevernom dijelu vjetar okrenuti na jaku buru, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 26 °C. Najviša dnevna od 32 do 37 °C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.