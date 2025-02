Ciklona donosi zahlađenje: Bit će sjevernog vjetra, kiše, ali i snijega

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Anticiklona nad istočnom Europom pomaknula se prema istoku. Nad područje EU-a prodire nestabilan zrak s Atlantika. U Genovskom zaljevu produbljuje se ciklona na čijoj prednjoj strani vlažan topao zrak sa Sredozemlja uz vjetrove južnog i jugozapadnog smjera dolazi nad naše krajeve.

Ciklona će se iz Genovskog zaljeva premještati prema jugoistoku uz jačanje juga na Jadranu i gomilanje vlažnog zraka na priobalnim planinama uz jaku kišu. Jugo će podići temperaturu zraka i povećati vlagu zraka tlaka zraka pada, a biometeorološke prilike su nepovoljne. Meteoropati i kronični bolesnici će se žaliti na umor, glavobolju, manjak koncentracije i lošije raspoloženje.

Odmicanjem ciklone prema jugoistoku zahladit će, vjetar će skrenuti na sjeverni smjer najprije na sjevernom Jadranu uz jaku, olujnu, a mjestimice i orkansku buru.

Danas će vrijeme biti pretežno oblačno s kišom, na Jadranu pljuskovi i grmljavina uz obilnije oborine na Kvarneru, u Lici i Gorskom kotaru. Puhat će jako jugo i oštro. Navečer zahlađenje se sjeverozapada uz pad temperature za 6 do 10C, tako da će u planinama iznad 800 metara nadmorske visine kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. Najviša dnevna temperature zraka u unutrašnjosti oko 10, navečer u padu na 3 do 5, na Jadranu od 12 do 15 °C, na sjevernom Jadranu navečer u

padu na oko 8C uz buru.

Sutra u četvrtak promjenjivo oblačno s kišom i hladnije. Više kiše će biti u istočnim krajevima unutrašnjosti na južnom i srednjem Jadranu, u gorskim krajevima iznad 500 metara nadmorske visine kiša će prelaziti u snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača na tlu. U gorskim krajevima smanjena vidljivost zbog magle. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -3 do 0, na Jadranu oko 6 na sjevernom do 11 na srednjem južnom i otocima. Poslijepodne prestanak oborine u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka, a u podvelebitskom primorju olujna bura. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 2 do 6, na Jadranu od 9 do 13C.

U petak promjenjivo oblačno uz kraća sunčana razdoblja. Hladnije, u unutrašnjosti će puhati sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu slaba tramuntana. Bura će oslabjeti i skrenuti na sjeverozapadni smjer. U subotu ponovo porast naoblake sa zapada uz kišu, a u planinskim krajevima i snijeg. Bura će ojačati i zapuhati punom snagom osobito u noći sa subote na nedjelju. U nedjelju oblačno s povremenom kišom u planinskim krajevima i snijegom. Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka i olujna bura. Prema sadašnjim izračunima modela za prognozu vremena stabilizacija vremena uz postupan porast temperatura izgledna je u prvom tjednu ožujka.

