Brza pomoć kod niskog tlaka

Osjećate li ponekad vrtoglavicu kad naglo ustanete? Zamagljuje li vam se vid bez očitog razloga? Možda ste jedan od mnogih koji se bore s niskim krvnim tlakom. Hipotenzija, kako je stručnjaci nazivaju, može biti izazovna, ali na sreću postoje brza i učinkovita rješenja koja mogu pomoći kada vam tlak iznenada padne.

Što je zapravo nizak krvni tlak?

Nizak krvni tlak ili hipotenzija podrazumijeva očitanje sistoličkog ("gornjeg") krvnog tlaka ispod 90 mmHg i dijastoličkog ("donjeg") krvnog tlaka ispod 60 mmHg. Za usporedbu, normalan krvni tlak kreće se oko 120/80 mmHg, iako može biti i niži, a da je i dalje zdrav.

Ali kako znati imate li problem s niskim tlakom? Obratite pažnju na ove signale:

Zamagljen vid koji dolazi i odlazi

Poteškoće s koncentracijom

Iznenadna vrtoglavica

Nesvjestica ili osjećaj da ćete se onesvijestiti

Ošamućenost, posebno pri nagloj promjeni položaja

Mučnina i povraćanje

Opća slabost i umor

Zvuči poznato? Ne brinite - postoje brzi načini za podizanje tlaka kada vam je najpotrebnije.

Trenutna pomoć kod pada tlaka

Jeste li znali da ispijanje 500 ml vode u kratkom roku od samo 5 minuta može podići sistolički tlak za čak 30 mmHg? To je otkriće koje može biti spasonosno u situacijama kada osjetite simptome niskog tlaka.

Prema preglednom radu objavljenom 2018. godine u znanstvenom časopisu Cureus, postoji nekoliko brzih nefarmakoloških pristupa koji mogu pomoći:

Promijenite položaj tijela

Kada osjetite vrtoglavicu, sjednite i lagano spustite glavu između koljena. Ako ležite, pokušajte blago podići gornji dio tijela. Ovaj jednostavan trik može trenutno poboljšati protok krvi prema mozgu.

Aktivirajte velike mišiće

Brze vježbe poput iskoraka, polu-čučnjeva ili podizanja na prste mogu potaknuti cirkulaciju i privremeno podići krvni tlak. Ne morate raditi cijeli trening - dovoljno je nekoliko ponavljanja za trenutni učinak.

Popijte čašu vode s malo soli

Brza i učinkovita metoda je dodavanje prstohvata soli u čašu vode. Sol pomaže zadržavanju tekućine u tijelu, što povećava volumen krvi i posljedično podiže krvni tlak.

Udahnite duboko

Kontrolirano disanje može pomoći u regulaciji krvnog tlaka. Pokušajte s dubokim udahom kroz nos, zadržite dah nekoliko sekundi, a zatim polako izdahnite kroz usta. Ponovite nekoliko puta.

Prehrana koja pomaže kod niskog tlaka

Ako se često borite s niskim krvnim tlakom, prehrana može biti vaš saveznik u održavanju stabilnijih vrijednosti tlaka.

Povećajte unos soli - ali pametno

Dok se osobama s visokim tlakom preporučuje smanjiti unos soli, za one s niskim tlakom vrijedi suprotno. Sol pomaže tijelu zadržati vodu, čime se povećava volumen krvi i krvni tlak.

Namirnice koje mogu pomoći zbog povećanog udjela soli su:

Masline (posebno crne)

Tvrdi sirevi poput parmezana

Šunka i suhomesnati proizvodi (u umjerenim količinama)

Slane juhe, posebno juha od rajčice

Sojin umak kao dodatak jelima

Preljevi za salatu

Pametan pristup je izraditi sendvič sa sirnim namazom, kvalitetnom šunkom i maslinama posutim parmezanom. Ovakav obrok može imati pozitivan učinak na povećanje niskog krvnog tlaka.

Ipak, važno je napomenuti da prekomjeran unos soli može negativno djelovati na zdravlje srca i krvnih žila, posebno kod starijih osoba. Zato je preporučljivo savjetovanje s liječnikom prije značajnog povećanja razine soli u prehrani.

Hidratizirajte se redovito

Jedan od najčešćih uzroka niskog krvnog tlaka je dehidracija. Kada tijelu nedostaje tekućine, smanjuje se volumen krvi, što rezultira padom krvnog tlaka.

Redovito pijenje dovoljno tekućine tijekom dana ključno je za održavanje optimalnog volumena krvi. Stručnjaci preporučuju unos 2-2,5 litre vode dnevno, ravnomjerno raspoređeno tijekom cijelog dana.

Kako znati pijete li dovoljno? Jednostavan trik je promatranje boje urina. Taman urin s izraženim mirisom ukazuje na nedovoljan unos tekućine, dok svijetlo žuta boja signalizira adekvatnu hidraciju.

Manji i češći obroci

Veliki obroci zahtijevaju više krvi za probavu, što može privremeno sniziti krvni tlak, posebno nakon jela. Ovaj fenomen je poznat kao postprandijalna hipotenzija i posebno pogađa starije osobe.

Umjesto tri velika obroka, pokušajte jesti 5-6 manjih obroka tijekom dana. Ovim pristupom smanjujete opterećenje probavnog sustava i održavate stabilnije razine šećera u krvi i krvni tlak.

Kofein kao privremeno rješenje

Kava i čaj (zeleni ili crni) mogu biti korisni saveznici u borbi protiv niskog krvnog tlaka. Kofein stimulira kardiovaskularni sustav i ubrzava rad srca, što kratkoročno podiže krvni tlak.

Istraživanje britanskih znanstvenika iz 1991. godine pokazalo je da kofein iz kave može spriječiti pad krvnog tlaka nakon obroka. Ovaj učinak može trajati do 3 sata nakon konzumacije.

Jutarnja šalica kave ili čaja može biti posebno korisna, ali i popodnevna doza može pomoći ako primijetite simptome niskog tlaka. Ipak, imajte na umu da pretjerani unos kofeina može izazvati druge neželjene učinke, a neki ljudi su izrazito osjetljivi na kofein.

Što izbjegavati kad imate nizak tlak?

Jednako važno kao znati što činiti jest znati što izbjegavati kada imate problema s niskim krvnim tlakom.

Alkohol - neprijatelj stabilnog tlaka

Alkohol ima snažan dehidracijski učinak, čak i kad se konzumira u umjerenim količinama. Istraživanje objavljeno 2000. godine u časopisu Američke udruge za srce (AHA) Circulation otkrilo je da "kod zdravih mladih ispitanika kratkotrajna konzumacija alkohola izaziva hipotenziju tijekom ortostatskog stresa zbog poremećene vazokonstrikcije."

Jednostavnije rečeno, alkohol otežava vašem tijelu održavanje normalnog krvnog tlaka prilikom promjene položaja tijela, poput ustajanja iz sjedećeg položaja.

Dugotrajne vruće kupke i saune

Dugo izlaganje visokim temperaturama, bilo u vrućoj kupki, sauni ili tijekom dugih vrućih tuševa, može proširiti krvne žile i sniziti krvni tlak. Ako imate problema s niskim tlakom, ograničite ove aktivnosti na kraće periode.

Intenzivna tjelesna aktivnost bez pripreme

Dok umjerena aktivnost pomaže u regulaciji krvnog tlaka, intenzivna tjelesna aktivnost bez adekvatne hidratacije i pripreme može drastično sniziti krvni tlak, posebno u vrućim uvjetima. Uvijek se postupno zagrijavajte, redovito pijte vodu tijekom vježbanja i slušajte svoje tijelo.

Oprez s ciklom

Cikla je nutritivno bogata namirnica, ali zbog prisutnosti nitrata mogla bi djelovati nepovoljno na osobe koje imaju niski krvni tlak. Nitrati imaju antihipertenzivni učinak, što znači da djeluju na smanjenje krvnog tlaka - odlično za osobe s visokim tlakom, ali potencijalno problematično za one s niskim.

Ako primijetite pogoršanje simptoma nakon konzumacije cikle ili soka od cikle, razmislite o smanjenju unosa ove namirnice.

Kada posjetiti liječnika?

Iako mnogi slučajevi niskog krvnog tlaka mogu biti uspješno kontrolirani promjenom životnih navika i prehrane, postoje situacije kada je važno potražiti medicinsku pomoć:

Ako doživljavate čestu nesvjesticu ili vrtoglavicu

Ako su simptomi niskog tlaka iznenadni i teški

Ako se simptomi pojavljuju nakon početka uzimanja novog lijeka

Ako uz nizak tlak imate i ubrzano disanje, zbunjenost ili hladnu i znojnu kožu

Ovi simptomi mogu ukazivati na ozbiljnije stanje koje zahtijeva medicinsku intervenciju.

Nizak krvni tlak može biti izazovan, ali s pravim pristupom možete značajno ublažiti njegove simptome i poboljšati kvalitetu života. Evo nekoliko završnih savjeta:

Nosite kompresijske čarape koje mogu pomoći u održavanju krvnog tlaka sprečavanjem nakupljanja krvi u nogama.

Ustajte polako iz ležećeg ili sjedećeg položaja.

Jedite redovito i izbjegavajte preskakanje obroka.

Nosite sa sobom mali slani međuobrok za hitne situacije.

Pratite svoj krvni tlak kod kuće kako biste prepoznali obrasce i okidače.

Budite posebno oprezni u vrućim danima jer vrućina može pogoršati simptome.

Zapamtite, ono što djeluje kod jedne osobe možda neće biti jednako učinkovito kod druge. Eksperimentirajte s različitim pristupima i pronađite kombinaciju koja najbolje odgovara vašem tijelu i životnom stilu. S pravim strategijama, nizak krvni tlak može postati tek manja neugodnost u vašem svakodnevnom životu umjesto značajnog ograničenja.