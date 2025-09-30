IZVJEŠTAJ WHO-a
Dvije varijante korone su trenutno najčešće: Evo kako im se simptomi razlikuju
Kako vrijeme postaje hladnije s dolaskom jeseni i zime, raste stopa respiratornih bolesti – uključujući prehladu, gripu i koronavirus. Trenutno postoje dva soja COVID-a o kojima se najviše govori jer postaju varijante s najvećom prevalencijom.
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), varijanta XFG je najnoviji soj COVID-19 i trenutno najrašireniji u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prvi put je otkriven u siječnju 2025., a češće se naziva Stratus, prenosi Mirror.
Stratus je najnoviji dodatak, ali još jedan soj koji je trenutno "pod nadzorom“ je NB.1.8.1, poznat kao Nimbus. Kao i Stratus, smatra se vrlo zaraznim, iako ne izgleda da izaziva ozbiljniju bolest od drugih Omikron varijanti.
WHO ističe kako je normalno da virusi mutiraju i mijenjaju se, a kako postaje dostupno više podataka o ovim varijantama, imat će bolje razumijevanje o tome kako one djeluju na naš imunosni sustav i kako optimizirati našu zaštitu, kao i koje mjere možemo poduzeti da zaštitimo najranjivije i živimo što normalnijim životom. Najvažnije je da svi koji imaju pravo prime svoju dozu cjepiva kada dođe vrijeme, ističe WHO.
Što je Stratus i koji su njegovi simptomi?
Važno je napomenuti da se virus stalno mijenja, pa se ove informacije mogu promijeniti kako nastaju nove varijante, a druge nestaju. Kada govorimo o glavnim karakteristikama Stratusa i njegovim najčešćim simptomima, mnogi stručnjaci kažu da je glavni znak na koji treba obratiti pažnju promukao ili hrapav glas, koji se može pojaviti kao rani znak infekcije.
Stratus se smatra vrlo zaraznim, što je dovelo do porasta slučajeva u raznim područjima. Osim promuklog glasa, možete osjetiti i:
- upalu grla
- nosnu kongestiju
- začepljen nos
- probavne smetnje
- osjećaj velikog umora
Najnovije informacije ne pokazuju da Stratus uzrokuje težu bolest ili je smrtonosniji od drugih trenutno cirkulirajućih varijanti. Neki zdravstveni stručnjaci vjeruju da Stratus možda ima bolju sposobnost izbjegavanja imuniteta stečenog prethodnim infekcijama ili cijepljenjem.
Ipak, očekuje se da trenutna cjepiva pružaju dobru zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacije. WHO je procijenio dodatni javnozdravstveni rizik koji Stratus predstavlja kao „nizak“ na globalnoj razini.
Što je Nimbus i koji su njegovi simptomi?
Istraživanja pokazuju da NB.1.8.1 ima snažan afinitet prema ACE2 receptoru, što znači da može učinkovitije inficirati stanice od prijašnjih sojeva. Brojni liječnici primijetili su da je karakterističan simptom ovog soja izrazito bolna upala grla, često opisana kao osjećaj "žileta" pri gutanju.
Ova varijanta također je povezana s većom učestalošću gastrointestinalnih simptoma, uključujući mučninu, proljev, nadutost i bolove u trbuhu. Nimbus je nastao genetskom rekombinacijom, što ga čini mješavinom različitih Omikron podvarijanti.
Trenutni podaci sugeriraju da NB.1.8.1 ne dovodi do ozbiljnije bolesti u usporedbi s drugim cirkulirajućim varijantama. Postojeća cjepiva i dalje pružaju učinkovitu zaštitu od težih oblika bolesti.
U svibnju 2025., WHO je Nimbus označio kao "varijantu pod nadzorom“ (VUM), kategoriju za varijante koje bi mogle predstavljati prijetnju javnom zdravlju. Nimbus je prvi put otkriven u siječnju 2025. i brzo se proširio Azijom prije nego što je zabilježen u drugim zemljama svijeta poput UK-a, SAD-a i Australije. U nekim područjima postao je jedan od vodećih sojeva.
Što bi trebali učiniti ljudi koji misle da imaju COVID?
Ako pokazujete znakove respiratorne infekcije poput COVID-19, a imate temperaturu ili se jednostavno ne osjećate dovoljno dobro za posao ili uobičajene aktivnosti, najbolje je izbjegavati ranjive ljude i ostati kod kuće ako možete. Za one koji zaista ne mogu ostati kod kuće, i dalje vrijede smjernice za život s COVID-om, koje mogu smanjiti rizik prijenosa:
- Nosite dobro prianjajuću masku s više slojeva ili kiruršku masku.
- Izbjegavajte gužve poput javnog prijevoza, velikih društvenih događanja ili zatvorenih, loše prozračenih prostora.
- Vježbajte vani, u prostorima gdje nema bliskog kontakta s drugima.
- Uvijek prekrijte usta i nos kada kašljete ili kišete.
- Često perite ruke sapunom i vodom barem 20 sekundi ili koristite dezinficijens nakon kašljanja, kihanja ili ispuhivanja nosa, kao i prije jela ili rukovanja hranom; izbjegavajte dodirivanje lica.
