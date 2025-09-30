Dvije varijante korone su trenutno najčešće: Evo kako im se simptomi razlikuju

WHO ističe kako je normalno da virusi mutiraju i mijenjaju se, a kako postaje dostupno više podataka o ovim varijantama, imat će bolje razumijevanje o tome kako one djeluju na naš imunosni sustav i kako optimizirati našu zaštitu, kao i koje mjere možemo poduzeti da zaštitimo najranjivije i živimo što normalnijim životom. Najvažnije je da svi koji imaju pravo prime svoju dozu cjepiva kada dođe vrijeme, ističe WHO.