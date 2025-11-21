Imate visoki tlak? Ova kombinacija hrane je najopasnija za vas

Pexels/Ilustracija

Postoje namirnice koje se, u nutritivnom smislu, bolje „slažu” kada se jedu zajedno. Na primjer, jeste li znali da kombinacija kurkume i papra omogućuje tijelu da mnogo bolje apsorbira ovaj snažni protuupalni začin? Ili da se kolagen (koji se nalazi u namirnicama životinjskog podrijetla i morskim plodovima) učinkovitije apsorbira kada se spoji s namirnicama bogatim vitaminom C, poput paprika ili agruma?

Nažalost, postoji i suprotan primjer: neke kombinacije hrane jednostavno su nezdrave. Zapravo, postoji jedan popularan spoj namirnica koji može biti posebno opasan ako ga redovito jedete, posebno ako imate visoki krvni tlak, piše Nova.rs.

Prema podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), visoki krvni tlak je 2023. godine bio primarni ili doprinoseći uzrok smrti u svijetu. Dakle, koja je to česta kombinacija hrane koju bi trebalo izbjegavati ako imate visoki tlak?

Kombinacija hrane koja je loša za srce

Ako imate visoki krvni tlak, trebali biste preispitati naviku da redovito doručkujete slaninu i sir. Kardiolozi s kojima smo razgovarali kažu da ova kombinacija može negativno utjecati na zdravlje srca kada se često konzumira.

„Slanina i sir mnogima predstavljaju hranu za utjehu, ali redovita konzumacija može raditi protiv zdravlja srca, posebno kod osoba s visokim tlakom”, kaže dr. Martin Scott Dawson, kardiolog i član tima Cooper and Inspira Cardiac Care.

Dr. Dawson objašnjava da je slanina, prije svega, namirnica koju bi trebalo maksimalno smanjiti ako želite zaštititi svoje krvne žile. Ona sadrži mnogo natrija i zasićenih masti – kombinaciju koja je posebno štetna. „Pretjeran unos natrija uvlači vodu u krvotok, povećavajući volumen krvi koji srce mora pumpati. S vremenom, ovaj pritisak otežava kontroliranje krvnog tlaka i oštećuje stijenke krvnih žila. Zasićene masti u slanini dodatno povećavaju LDL kolesterol, što još više podiže rizik od kardiovaskularnih bolesti”, kaže on.

Dr. Karishma Patwa, kardiologinja u Manhattan Cardiology i suradnica platforme LabFinder, također upozorava da slanina negativno utječe na srce zbog velike količine natrija i zasićenih masti.

A što je sa sirom?

Oboje kardiologa kažu da kombiniranje sira sa slaninom dodatno pogoršava štetne učinke. Iako sir sadrži korisne nutrijente poput kalcija, dr. Patwa naglašava da je i on bogat zasićenim mastima i natrijem.

Dr. Dawson dodaje da sir, kada se jede samostalno i u umjerenim količinama, može biti dio uravnotežene prehrane, ali u kombinaciji sa slaninom postaje visokosolni i izrazito mastan obrok.

Zdravije alternative za one koji vole slaninu i sir

Ako obožavate ovu kombinaciju, zasigurno vam nije drago čuti da ona može povisiti krvni tlak ako se često konzumira. Ako vam je, primjerice, sendvič sa slaninom, jajima i sirom jedan od omiljenih doručaka, možda se pitate postoji li nešto zdravije što može zadovoljiti istu želju?

Dr. Patwa predlaže doručak koji uključuje bjelanjke, nemasni sir i pureću slaninu. „Ove namirnice odlične su za smanjenje unosa zasićenih masti i natrija”, objašnjava ona.

Još jedna ukusna, a mnogo zdravija opcija je doručak u obliku sendviča od kajgane ili poširanog jajeta, špinata ili rikole, rajčice i integralnog kruha, što preporučuje dr. Dawson. „Ova kombinacija osigurava zdrave masti, proteine, vlakna i kalij. Pomaže u regulaciji krvnog tlaka, snižavanju LDL kolesterola i istovremeno pruža ukusan i zasitan obrok”, kaže on.

Najvažnije su redovne navike

Kad je riječ o kontroli visokog krvnog tlaka, dr. Dawson naglašava da su najvažnije redovne navike. „Obroci trebaju biti uživanje, ne kazna. Dugoročni uspjeh temelji se na dosljednosti, a ne na perfekcionizmu. Biranje namirnica koje smanjuju unos natrija, povećavaju vlakna i favoriziraju zdrave masti jača kardiovaskularno zdravlje s vremenom. Ako volite slaninu i sir, povremeno uživanje u manjim porcijama sasvim je u redu. Ključ je u formiranju svakodnevnih navika koje podržavaju zdravlje srca, uz poštovanje vaših ukusa i navika”, objašnjava on.

Dakle, sačuvajte slaninu i sir za posebne prilike, a tijekom tjedna birajte više biljnih i nutritivno bogatih doručaka. Tako ćete im se još više veseliti kada dođu na red.