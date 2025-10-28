Veći problem nego što mislite: Evo zašto nikada kavu ne smijete izlijevati u odvod

No sva preostala tekućina mora se negdje odbaciti, bez obzira jeste li u vlastitu domu, na poslu ili trčite za autobusom. I premda je prva jutarnja kava za mnoge svojevrstan ritual, istodobno može biti i nepoželjan udarac za okoliš kada se odbaci, prenosi The Conversation, mreža neprofitnih medijskih kuća koje objavljuju vijesti i istraživačke izvještaje na internetu, a autori su im znanstvenici koji s profesionalnim novinarima i urednicima stvaraju pristupačne rezultate utemeljene na istraživanjima.