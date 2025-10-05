Manje poznati simptomi ozbiljne bolesti mogli bi se pojaviti na stopalima

Dijabetes je ozbiljna bolest koja rezultira opasno povišenom razinom šećera u krvi. Iako se može kontrolirati, može biti opasan ako se ne liječi. Osim uobičajenih simptoma, postoje i manje poznati znakovi koji se mogu pojaviti na stopalima.
Oglas
Iako točan uzrok dijabetesa tipa 1 ostaje nepoznat, dijabetes tipa 2 obično je povezan s faktorima poput prekomjerne tjelesne težine i nedovoljne tjelesne aktivnosti, iako može biti i nasljedan, piše Klix.
Kao i kod bilo kojeg zdravstvenog stanja, što se ranije prepoznaju simptomi dijabetesa, brže se može osigurati medicinska pomoć. Međutim, ovi upozoravajući znakovi mogu se pojaviti na nekim iznenađujućim mjestima.
Zbog povišene razine šećera u krvi, stopala su jedno od područja tijela koje može doživjeti promjene. Diabetes UK navodi da s vremenom povišena razina šećera u krvi može oštetiti male krvne žile koje opskrbljuju živce u stopalima.
"To sprječava dotok esencijalnih hranjivih tvari do živaca. Ako su vam oštećeni živci u stopalima, možete izgubiti osjet u stopalima, što se naziva periferna neuropatija (oštećenje živaca). To znači da možda nećete pravilno osjećati stvari i možete oštetiti stopala, a da toga niste ni svjesni", naveli su.
Oštećene krvne žile također smanjuju dotok krvi u stopala, što znači da možete imati problema s zacjeljivanjem posjekotina i rana. Također se mogu javiti grčevi i bolovi u nogama ili stopalima.
Fondacija savjetuje ljudima da se obrate liječniku opće prakse ako primijete bilo koji od sljedećih pokazatelja:
- osjećaj trnaca ili utrnulost poput iglica
- peckanje
- tupa bol
- gubitak osjeta u stopalima ili nogama
- otečena stopala – možete primijetiti da vam je obuvanje cipela ili hodanje postalo teže
- noge koje se ne znoje
- posjekotine, rane ili čirevi koji ne zacjeljuju
- grčevi u listovima pri odmoru ili hodanju
- sjajna, glatka koža na stopalima
- gubitak kose na nogama i stopalima
Dijabetes također može dovesti do oštećenja živaca u nožnim prstima, što rezultira stanjima poput:
- kandžasti prst – prsti savijeni u oblik kandže
- čekićasti prst – zglob na prstu usmjeren prema gore umjesto da leži ravno
- kurje oči – zadebljali slojevi kože na vrhu ili sa strane nožnih prstiju
- čukalj (bunion) – tvrda kvržica na bazi palca sa strane, zbog koje palac stoji pod kutom
Ostali znakovi dijabetesa na koje treba obratiti pažnju uključuju: prekomjernu žeđ, učestalo mokrenje (posebno noću), ekstreman umor, gubitak tjelesne težine i mišićne mase, svrbež oko penisa ili rodnice ili česte napade kandidijaze te zamagljen vid.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas