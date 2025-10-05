Manje poznati simptomi ozbiljne bolesti mogli bi se pojaviti na stopalima

"To sprječava dotok esencijalnih hranjivih tvari do živaca. Ako su vam oštećeni živci u stopalima, možete izgubiti osjet u stopalima, što se naziva periferna neuropatija (oštećenje živaca). To znači da možda nećete pravilno osjećati stvari i možete oštetiti stopala, a da toga niste ni svjesni", naveli su.