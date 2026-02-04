novo istraživanje WHO-a
Međunarodni dan borbe protiv raka: Kako spriječiti oboljenje
Novo istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) sugerira da je više od 7 milijuna slučajeva raka u 2022. moglo biti spriječeno. Gotovo 40% svih slučajeva te godine uzrokovano je promjenjivim faktorima rizika.
„Sada imamo informacije za sprječavanje raka i prije nego što se pojavi“, rekla je Isabelle Soerjomataram, stručnjakinja iz Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.
U razgovoru s novinarima prošli tjedan Soerjomataram i njen kolega Andre Ilbawi predstavili su nalaze studije koja je obuhvatila 36 vrsta raka u 185 zemalja. Njih dvoje su koautori studije objavljene u medicinskom časopisu Nature Medicine uoči Međunarodnog dana borbe protiv raka (4. veljače), piše Deutsche Welle.
Studija pokazuje statistiku koja je jednako upečatljiva kao i Soerjomataramova uvodna tvrdnja: 7,1 milijun novih slučajeva raka povezano je s onim što je poznato kao promjenjivi faktori rizika (MRF) - poput konzumiranja duhana ili alkohola, kao i raznim infekcijama. To je 37,8% od ukupno 18,7 milijuna novih slučajeva u 2022. godini.
Istraživanje MRF-ova nije strogo gledajući novo. Odavno znamo da faktori rizika, koji također uključuju prekomjernu težinu i pretilost, onečišćenje zraka i druge toksine iz okoliša, mogu biti kancerogeni. A tvrdnja da se rak može "spriječiti prije nego što se uopće pojavi" ovisi i o mnogim drugim čimbenicima, poput pristupa zdravstvenim resursima - što nije garantirano svugdje u svijetu.
No detalji ove studije nude određeni uvid u učinke MRF-ova, koji se mogu razlikovati ovisno o regiji i spolu.
Autori su razmotrili 30 promjenjivih faktora rizika, uključujući duhan, alkohol, onečišćenje zraka i profesionalnu izloženost toksinima poput azbesta, kao i:
- Visok indeks tjelesne mase (BMI)
- Nedovoljna tjelesna aktivnost
- Duhan bez dima i betel orah (koji se konzumira žvakanjem)
- Određene prakse dojenja
- Ultraljubičasto zračenje (UVR)
I, po prvi put u studiji koja uključuje MRF-ove, istraživači su također uključili zarazne agense, poput hepatitisa B i humanog papilloma-virusa (HPV).
Pojedine karcinome je moguće spriječiti
HPV globalno čini najveći udio karcinoma koji se mogu spriječiti. No unatoč dostupnosti cjepiva protiv HPV-a, koja su se pokazala vrlo učinkovitima u zaštiti od raka grlića maternice, "sumnjičavost prema cijepljenju je vrlo stvarna", rekla je Ilbawi odgovarajući na pitanja DW-a.
„U zemljama s višim prihodima - Australija je jedna od njih - rak grlića maternice gotovo je iskorijenjen (na trenutnoj) razini od pet slučajeva na 100.000 osoba", rekla je Soerjomataram.
„Ipak, kada pogledamo opterećenje u Latinskoj Americi, ali i u subsaharskoj Africi, tu problemi ostaju. Rak povezan s HPV-om, posebno rak grlića maternice, tamo je još uvijek vrlo čest“, dodaje Soerjomataram.
Novi uvidi u vrste raka
Uključivanje infektivnih uzročnika u studiju otkrilo je nove informacije o vrstama raka kod žena - ali i varijacije u usporedbi s muškarcima. Znanstvenici kažu da se nadaju da će to pomoći u poboljšanju mjera prevencije raka.
Utvrđeno je da su infekcije uzrokovale najveći broj sprječivih vrsta raka kod žena - ukupno 2,7 milijuna slučajeva (29,7%). Među muškarcima to su bili bihevioralni čimbenici rizika poput pušenja duhana - ukupno 4,3 milijuna slučajeva (45,4%).
Dublje istraživanje podataka o raku pluća, koji je jedan od najčešće dijagnosticiranih karcinoma i kod žena i kod muškaraca (uz rak dojke, debelog crijeva i prostate), otkriva kako je teret MRF-ova sličan, ali je učinak drugačiji. Kod oba spola duhan, onečišćenje zraka i profesionalna izloženost pripisani su slučajevima raka pluća u gotovo jednakoj mjeri.
No, dok je među muškarcima bilo 1.326.453 slučajeva raka pluća, među ženama je taj broj bio znatno niži, 477.869.
Karcinomi zahtijevaju 'ciljane intervencije'
S obzirom na to da Globalni opservatorij za rak predviđa porast broja slučajeva raka za više od 50% do 2045. godine, znanstvenici su u svom radu napisali da "ovaj rastući teret naglašava hitnu potrebu za učinkovitim strategijama prevencije", tvrdeći da bi se "mnogi slučajevi mogli spriječiti ciljanim intervencijama".
U studiji se malo govori o 62,2% slučaja raka koji se nisu mogli pripisati promjenjivim faktorima rizika.
No Suzette Delaloge, specijalistica za rak dojke i prevenciju raka u francuskoj istraživačkoj bolnici Gustave Roussy, izjavila je za DW da studija predstavlja "ključni doprinos oblikovanju globalnog pristupa prevenciji raka utemeljenog na podacima".
Delaloge, koja nije bila uključena u studiju, rekla je da, iako studija ističe kako su karcinomi "uvelike oblikovani geografskim, društvenim, ekonomskim i kulturnim odrednicama, (...) akcije na individualnoj razini ostaju ključne za ublažavanje njihovih dubokih učinaka".
Znanstvenici su sami rekli da će buduće mjere prevencije karcinoma sve više morati rješavati različite učinke kod žena i muškaraca, kao i odgovoriti na različite društvene i ekonomske kontekste u različitim zemljama i regijama.
