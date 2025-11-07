Znanstvenici povezali oštećenje srca s većim rizikom od razvoja demencije

“Oštećenja mozga koja se vide kod osoba s demencijom nakupljaju se polako, tijekom desetljeća prije nego što se pojave simptomi,” rekao je Eric Brunner, jedan od autora studije i profesor socijalne i biološke epidemiologije na University College Londonu.

“Sada moramo provesti dodatna istraživanja kako bismo ispitali koliko dobro razine troponina u krvi mogu predvidjeti budući rizik od demencije.”