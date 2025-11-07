Znanstvenici povezali oštećenje srca s većim rizikom od razvoja demencije

Osobe s najvišim razinama proteina zvanog troponin u krvi imale su znatno veću vjerojatnost razvoja demencije, pokazalo je istraživanje.
Ljudi s pokazateljima oštećenja srca u srednjoj dobi imaju veću vjerojatnost da će kasnije razviti demenciju, prema novom istraživanju, prenosi Euronews.
Ključni pokazatelj bile su povišene razine srčanog troponina I, vrste proteina koji se oslobađa u krvotok kada je srčani mišić oštećen. Povišene razine mogu upućivati na srčani udar, što može utjecati i na zdravlje mozga.
No čak i kod osoba bez simptoma srčanih problema, više razine troponina u srednjoj dobi predviđale su pojavu demencije i do 25 godina prije dijagnoze, prema studiji objavljenoj u časopisu European Heart Journal.
Lančane posljedice za zdravlje
Istraživači su naveli da bi povišene razine troponina bez simptoma mogle ukazivati na to da osoba ima stalno, kronično oštećenje srca. To može imati lančane posljedice na zdravlje, primjerice narušavanjem protoka krvi u mozak i povećanjem rizika od demencije.
“Oštećenja mozga koja se vide kod osoba s demencijom nakupljaju se polako, tijekom desetljeća prije nego što se pojave simptomi,” rekao je Eric Brunner, jedan od autora studije i profesor socijalne i biološke epidemiologije na University College Londonu.
“Sada moramo provesti dodatna istraživanja kako bismo ispitali koliko dobro razine troponina u krvi mogu predvidjeti budući rizik od demencije.”
Velik uzorak ispitanika
U istraživanju je sudjelovalo gotovo 6.000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu koji nisu imali dijagnosticiranu demenciju ni srčane bolesti. Imali su testove visoke osjetljivosti na troponin u dobi od 45 do 69 godina, a potom su praćeni u prosjeku 25 godina.
Tijekom tog vremena, 695 osoba razvilo je demenciju. U usporedbi s onima koji nisu razvili demenciju, imali su stalno više razine troponina u krvi između sedam i 25 godina prije dijagnoze.
Osobe s najvišim razinama troponina imale su 38 posto veću vjerojatnost da će razviti demenciju od onih s najnižim razinama, pokazalo je istraživanje.
Također su pokazivale brži pad kognitivnih sposobnosti – razmišljanja, pamćenja i rješavanja problema.
Rezultati su ostali isti i nakon što su istraživači uzeli u obzir čimbenike poput spola, etničke pripadnosti i razine obrazovanja.
Znanstvenici su zaključili da bi povišene razine troponina jednog dana mogle poslužiti kao rani znak upozorenja da osoba ima povećan rizik od razvoja demencije.
“Naši preliminarni rezultati sugeriraju da bi troponin mogao postati važna komponenta u izračunu rizika za predviđanje vjerojatnosti razvoja demencije u budućnosti,” rekao je Brunner.
