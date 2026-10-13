Više plina iz vlastitih izvora: Hrvatska uskoro pokreće prvo od četiri nova polja

Smatra ipak da se suverenost i samostalnost i u takvim okvirima mogu ostvarivati. Polazi od toga da svako društvo ima energetske i druge resurse, dok uvoz preostaje onima kojima to nedostaje, bilo da je riječ o nedostatku hrane ili energije. S druge strane, ako se padne pod utjecaj energetskih ili poljoprivrednih lobija dolazimo do toga, ističe Milardović, da nam se prikazuje kako nam se više uopće ne isplati raditi, odnosno da treba sve uvoziti.