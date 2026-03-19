važnost morskih putova

Deset najvažnijih svjetskih strateških tjesnaca i kanala

N1 Info
19. ožu. 2026. 21:02
Tanker
ISHARA S. KODIKARA / AFP

Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana naglasio je važnost morskih putova za slobodan protok globalne trgovine. Nakon, u biti, zatvaranja Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi oko 20 posto svjetskih zaliha nafte, svijet se suočava sa značajnim izazovom u održavanju opskrbe energijom.

Oko 80 posto globalne trgovine po volumenu i više od 70 posto po vrijednosti odvija se brodovima. Svaki poremećaj na ključnim uskim grlima, poput Sueskog kanala, Panamskog kanala i Malajskog tjesnaca, može dovesti do velikih kašnjenja, prisiljavajući brodarske kompanije na dulje rute, poput one oko Rta dobre nade, čime se povećavaju troškovi za potrošače. Al Jazeera je navela 10 najvažnijih vodenih putova za transport svjetske robe.

Hormuški tjesnac

Lokacija: između Irana i Omana, povezuje Perzijski zaljev s Arapskim morem
Širina: 39 km (21 nautička milja) na najužem dijelu
Protok nafte (barela/dan): 20 do 21 milijun

Najvažnije svjetsko energetsko usko grlo služi kao jedini morski izlaz za petinu globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina. Tjesnac je trenutno žarište napetosti između Irana i susjednih zaljevskih država.

Bab el-Mandeb

Lokacija: između Jemena i Džibutija, povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom
Širina: 32 km (17 nautičkih milja)
Protok nafte (barela/dan): 4 milijuna

Jedini ulaz u Crveno more iz Indijskog oceana povezan je sa Sueskim kanalom, omogućujući trgovinu između Azije i Europe. Oko 12 posto globalne trgovine prolazi ovim putem svakodnevno. Kada je ruta poremećena, brodovi moraju zaobilaziti Afriku. Jemenski Huti izvodili su napade na brodove povezane s Izraelom u ovom području.

Sueski kanal

Lokacija: razdvaja Sinajski poluotok od ostatka Egipta, povezuje Sredozemno i Crveno more
Širina: 225 metara na najužem dijelu
Protok nafte (barela/dan): 5 milijuna

Otvoren 1869., Sueski kanal ključna je prečica između Azije i Europe, skraćujući put za oko 8.900 km i eliminirajući potrebu za obilaskom Afrike. Godine 2021. veliki kontejnerski brod kompanije Evergreen Marine nasukao se u kanalu, blokirajući promet šest dana.

Turski tjesnaci

Lokacija: kroz Istanbul i Dardanele, povezuju Crno more sa Sredozemnim
Širina: 700 metara na najužem dijelu
Protok nafte (barela/dan): 3 do 4 milijuna

Obuhvaćaju Bospor i Dardanele te su jedina pomorska veza između Crnog mora i Sredozemlja, povezujući istočnu Europu s ostatkom svijeta i omogućujući transport nafte i plina ključnih za globalna energetska tržišta.

Gibraltarski tjesnac

Lokacija: između Španjolske i Maroka, povezuje Atlantski ocean sa Sredozemnim morem
Širina: 13 km (7 nautičkih milja)
Protok nafte (barela/dan): 5 do 6 milijuna

Jedina prirodna pomorska veza između Atlantika i Sredozemlja. Zapadni je ulaz za sav promet prema Sueskom kanalu. Povijesno jedan od najspornijih i najopsjedanijih plovnih putova.

Danski tjesnaci

Lokacija: između Danske i Švedske, povezuju Baltičko more sa Sjevernim morem
Širina: 3,7 km (2 nautičke milje)
Protok nafte (barela/dan): 5 milijuna

Glavni izlaz za rusku naftu iz baltičkih luka prema svijetu. Ključni su za promet i povezivanje sjeverne Europe s globalnim tržištima.

Malajski tjesnac

Lokacija: između Malezije, Singapura i Indonezije, povezuje Indijski ocean s Južnokineskim morem
Širina: 2,8 km (1,5 nautičkih milja)
Protok nafte (barela/dan): 23 milijuna

Jedan od najprometnijih plovnih putova na svijetu – njime prolazi oko 40 posto globalne trgovine i 80 posto kineskog uvoza nafte. Najprometnije svjetsko energetsko usko grlo, s većim prometom nego Hormuški tjesnac.

Tajvanski tjesnac

Lokacija: između Kine i Tajvana, povezuje Južnokinesko i Istočnokinesko more
Širina: 130 km (70 nautičkih milja)
Značaj za trgovinu: više od 20 posto globalne pomorske trgovine po vrijednosti

Gotovo polovica svjetske kontejnerske flote i većina naprednih poluvodiča prolazi ovim putem. Područje je obilježeno rastućim napetostima između Kine i Tajvana.

Panamski kanal

Lokacija: kroz Panamu, povezuje Karipsko more s Tihim oceanom
Širina: 222 metra
Protok nafte (barela/dan): 2 do 3 milijuna

Otvoren 1914., koristi sustav prevodnica za podizanje i spuštanje brodova. Kroz njega prolazi 40 posto američkog kontejnerskog prometa. Ključan je za energetsku sigurnost, jer prenosi više od 95 posto američkog izvoza ukapljenog plina prema Aziji.

Rt dobre nade

Lokacija: jugozapadni vrh Južne Afrike
Širina: otvoreno more
Protok nafte (barela/dan): 9 milijuna

Ova ruta produžuje put između Azije i Europe za 10 do 14 dana i 3.000 do 4.000 nautičkih milja u odnosu na Sueski kanal, ali omogućuje zaobilaženje Bliskog istoka. Danas je važna kao jedini održivi alternativni koridor za globalnu trgovinu.

