važnost morskih putova
Deset najvažnijih svjetskih strateških tjesnaca i kanala
Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana naglasio je važnost morskih putova za slobodan protok globalne trgovine. Nakon, u biti, zatvaranja Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi oko 20 posto svjetskih zaliha nafte, svijet se suočava sa značajnim izazovom u održavanju opskrbe energijom.
Oko 80 posto globalne trgovine po volumenu i više od 70 posto po vrijednosti odvija se brodovima. Svaki poremećaj na ključnim uskim grlima, poput Sueskog kanala, Panamskog kanala i Malajskog tjesnaca, može dovesti do velikih kašnjenja, prisiljavajući brodarske kompanije na dulje rute, poput one oko Rta dobre nade, čime se povećavaju troškovi za potrošače. Al Jazeera je navela 10 najvažnijih vodenih putova za transport svjetske robe.
Hormuški tjesnac
Lokacija: između Irana i Omana, povezuje Perzijski zaljev s Arapskim morem
Širina: 39 km (21 nautička milja) na najužem dijelu
Protok nafte (barela/dan): 20 do 21 milijun
Najvažnije svjetsko energetsko usko grlo služi kao jedini morski izlaz za petinu globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina. Tjesnac je trenutno žarište napetosti između Irana i susjednih zaljevskih država.
Bab el-Mandeb
Lokacija: između Jemena i Džibutija, povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom
Širina: 32 km (17 nautičkih milja)
Protok nafte (barela/dan): 4 milijuna
Jedini ulaz u Crveno more iz Indijskog oceana povezan je sa Sueskim kanalom, omogućujući trgovinu između Azije i Europe. Oko 12 posto globalne trgovine prolazi ovim putem svakodnevno. Kada je ruta poremećena, brodovi moraju zaobilaziti Afriku. Jemenski Huti izvodili su napade na brodove povezane s Izraelom u ovom području.
Sueski kanal
Lokacija: razdvaja Sinajski poluotok od ostatka Egipta, povezuje Sredozemno i Crveno more
Širina: 225 metara na najužem dijelu
Protok nafte (barela/dan): 5 milijuna
Otvoren 1869., Sueski kanal ključna je prečica između Azije i Europe, skraćujući put za oko 8.900 km i eliminirajući potrebu za obilaskom Afrike. Godine 2021. veliki kontejnerski brod kompanije Evergreen Marine nasukao se u kanalu, blokirajući promet šest dana.
Turski tjesnaci
Lokacija: kroz Istanbul i Dardanele, povezuju Crno more sa Sredozemnim
Širina: 700 metara na najužem dijelu
Protok nafte (barela/dan): 3 do 4 milijuna
Obuhvaćaju Bospor i Dardanele te su jedina pomorska veza između Crnog mora i Sredozemlja, povezujući istočnu Europu s ostatkom svijeta i omogućujući transport nafte i plina ključnih za globalna energetska tržišta.
Gibraltarski tjesnac
Lokacija: između Španjolske i Maroka, povezuje Atlantski ocean sa Sredozemnim morem
Širina: 13 km (7 nautičkih milja)
Protok nafte (barela/dan): 5 do 6 milijuna
Jedina prirodna pomorska veza između Atlantika i Sredozemlja. Zapadni je ulaz za sav promet prema Sueskom kanalu. Povijesno jedan od najspornijih i najopsjedanijih plovnih putova.
Danski tjesnaci
Lokacija: između Danske i Švedske, povezuju Baltičko more sa Sjevernim morem
Širina: 3,7 km (2 nautičke milje)
Protok nafte (barela/dan): 5 milijuna
Glavni izlaz za rusku naftu iz baltičkih luka prema svijetu. Ključni su za promet i povezivanje sjeverne Europe s globalnim tržištima.
Malajski tjesnac
Lokacija: između Malezije, Singapura i Indonezije, povezuje Indijski ocean s Južnokineskim morem
Širina: 2,8 km (1,5 nautičkih milja)
Protok nafte (barela/dan): 23 milijuna
Jedan od najprometnijih plovnih putova na svijetu – njime prolazi oko 40 posto globalne trgovine i 80 posto kineskog uvoza nafte. Najprometnije svjetsko energetsko usko grlo, s većim prometom nego Hormuški tjesnac.
Tajvanski tjesnac
Lokacija: između Kine i Tajvana, povezuje Južnokinesko i Istočnokinesko more
Širina: 130 km (70 nautičkih milja)
Značaj za trgovinu: više od 20 posto globalne pomorske trgovine po vrijednosti
Gotovo polovica svjetske kontejnerske flote i većina naprednih poluvodiča prolazi ovim putem. Područje je obilježeno rastućim napetostima između Kine i Tajvana.
Panamski kanal
Lokacija: kroz Panamu, povezuje Karipsko more s Tihim oceanom
Širina: 222 metra
Protok nafte (barela/dan): 2 do 3 milijuna
Otvoren 1914., koristi sustav prevodnica za podizanje i spuštanje brodova. Kroz njega prolazi 40 posto američkog kontejnerskog prometa. Ključan je za energetsku sigurnost, jer prenosi više od 95 posto američkog izvoza ukapljenog plina prema Aziji.
Rt dobre nade
Lokacija: jugozapadni vrh Južne Afrike
Širina: otvoreno more
Protok nafte (barela/dan): 9 milijuna
Ova ruta produžuje put između Azije i Europe za 10 do 14 dana i 3.000 do 4.000 nautičkih milja u odnosu na Sueski kanal, ali omogućuje zaobilaženje Bliskog istoka. Danas je važna kao jedini održivi alternativni koridor za globalnu trgovinu.
