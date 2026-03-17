Iran odobrio tranzit brodova nekoliko zemalja kroz Hormuz
Iran je odobrio prolaz brodova nekolicine zemalja kroz Hormuški tjesnac, potvrdio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei, a podaci o prometu pokazuju da su iz Perzijskog zaljeva izašli iranski, indijski, kineski i grčki brodovi.
"Zemlje su u koordinaciji s Islamskom Republikom Iran provele svoje brodove uz podršku peljara kroz Hormuški tjesnac. To samo po sebi pokazuje odgovorni pristup Islamske Republike Iran", rekao je glasnogovornik u prijenosu televizijske kuće SNN, ne navodeći pojedinosti.
Teheran je nakon američko-izraelskog napada 28. veljače preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom, europskim zemljama i njihovim partnerima.
Tranzit nafte tjesnacom sveden je s predratnih 20 milijuna barela dnevno na manje od dva milijuna barela dnevno, upozorila je prošli tjedan Međunarodna agencija za energiju (IEA).
Situacija kojoj svjedočimo u proteklih nekoliko dana posljedica je rata koji su SAD i Izrael nametnuli regiji, rekao je Baghaei u ponedjeljak, ističući da Iran "ima pravo poduzeti nužne mjere kako bi zaštitio nacionalnu sigurnost i spriječio agresore i njihove saveznike u zloporabi plovnog puta".
Nadzor indijske mornarice
Tjesnacem je sigurno prošao i pakistanski Aframax tanker Karachi s naftom marke Das iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), ploveći rutom koju su odobrile iranske vlasti, s uključenim signalom AIS, objavio je u ponedjeljak specijalizirani portal Marine Traffic.
Iran je prolaz dozvolio i dvama indijskim tankerima u vlasništvu državne Indijske brodarske korporacije (SCI) koji su prevozili ukapljeni naftni plin, i to pod nadzorom indijske mornarice, piše njemačka novinska agencija dpa, pozivajući se na izvještaj indijskog lista The Times of India.
Siguran prolaz tankera rezultat je diplomatskih napora, rekao je indijski ministar vanjskih poslova Subramanyam Jaishankar.
Tanker za ukapljeni naftni plin (LPG) Shivalik doplovio je u međuvremenu u luku Mundra, prema izvještajima televizije NDTV i drugih indijskih medija. Tanker s LPG‑om Nanda Devi trebao bi stići u Indiju u utorak.
Naftni tanker Jag Laadgi ukrcao je teret u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i trenutno je pred zapadnom obalom Indije, izvijestili su indijski mediji.
U Perzijskom zaljevu nalaze se još 22 indijska broda koji čekaju siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, objavila je vlada u New Delhiju, a situaciju nadzire brod indijske mornarice uz obalu Omana.
"Trenutno pregovaram s (Irancima) i moji napori urodili su određenim plodom", rekao je indijski ministar vanjskih poslova za Financial Times.
Indija i dalje održava odnose s Iranom, naglasio je Jaishankar, ali nije s Teheranom postigla "načelni dogovor" po kojem bi dozvola za tranzit iziskivala nešto zauzvrat, ustvrdio je.
Odluke o kretanju brodova moraju se donositi za svaki slučaj pojedinačno, dodao je šef indijske diplomacije, prema izvješću novinske agencije dpa.
I Irak pregovara s Iranom o dozvoli za prolaz nekoliko naftnih tankera kroz Hormuški tjesnac, citirala je iračka novinska agencija INA riječi ministra za naftu Hayana Abdel-Ghanija iz video priopćenja.
SAD 'dopušta' prolaz
U razdoblju od 1. do 11. ožujka kroz Hormuški je tjesnac prošlo samo 77 brodova, pokazalo je u petak izvješće kompanije za podatke o pomorskom prometu Lloyd's List Intelligence.
Prošle je godine u istom razdoblju prošlo ih je čak 1.229, napominju iz kompanije.
Od 77 brodova koji su zasad uspjeli proći tim plovnim putom, njih 26 posto povezano je s Iranom, pokazali su podaci kompanije.
Slijede grčka i kineska plovila s udjelima od 13 odnosno 12 posto.
"Više od polovine naftnih i plinskih tankera koji prolaze (tjesnacem) dio su takozvane 'flote u sjeni'", navodi viša analitičarka kompanije Bridget Diakun.
Pojam 'flota u sjeni' odnosi se na tankere koji nemaju osiguranje zapadnih osiguravateljskih kuća i izbjegavaju zapadne sankcije, objašnjava novinska agencija AFP.
Sjedinjene Američke Države zasad nemaju "ništa protiv" što neki iranski, indijski i kineski brodovi prolaze kroz Hormuški tjesnac, rekao je u ponedjeljak ministar financija Scott Bessent.
Vidimo da tjesnacem prolazi sve više tankera s gorivom, izjavio je Bessent u razgovoru za televizijsku kuću CNBC, prema Reutersovom izvješću.
"Iz Perzijskog zaljeva sada izlaze i indijski brodovi, a vjerujemo da su izašli i neki kineski brodovi, dodao je američki ministar.
"Iranski brodovi prolazili su i ranije, a mi smo to dopustili kako bi ostatak svijeta mogao biti opskrbljen", istaknuo je Bessent.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare