"Ja sam već mrtav čovjek": Tajni dokumenti otkrili kako Izrael eliminira iranske vođe

Ali Laridžani prkosno se prije četiri dana šetao ulicama Teherana. Sada mu u istom tom Teheranu pripremaju sprovod nakon što ga je Izrael eliminirao. Kako su izraelski obavještajci postali tako učinkoviti?

Ali Laridžani, moćni šef iranske nacionalne sigurnosti, prošlog se petka prkosno šetao Teheranom u tamnim naočalama, okružen pristašama. "Hrabar narod. Hrabri dužnosnici. Ova kombinacija ne može biti poražena", napisao je na X-u. Četiri dana kasnije bio je mrtav. Izraelske službe locirale su ga u tajnom skrovištu i likvidirale preciznim raketnim udarom.

To ubojstvo, uz likvidaciju zapovjednika ozloglašene milicije Basidž, Golamreze Solejmanija, samo su prekretnice u kampanji "odrubljivanja glave" iranskom režimu. Dokumenti i izvješća o šteti koje je objavio The Wall Street Journal daju uvid u nevjerojatan napor da se uništi aparat unutarnje kontrole Teherana.

Lov na skrovišta: Od stadiona do bolnica

Izrael je do sada bacio više od 10.000 projektila na tisuće ciljeva. Dokumenti pokazuju da su meta bili svi – od elitne jedinice Tharallah, odgovorne za zaštitu glavnog grada, do kvartovskih policijskih postaja.

Kada je iransko vodstvo aktiviralo plan B – okupljanje snaga sigurnosti u lokalnim sportskim kompleksima – Izrael je čekao da se dvorane napune, a zatim udario. Jedan od najkrvavijih napada dogodio se na stadionu Azadi u Teheranu, gdje su ubijene stotine pripadnika vojske i osiguranja, prenosi Dnevnik.hr.

"Snage sigurnosti provalile su u bolnicu Gandhi u Teheranu i prisilile pacijente da napuste krevete kako bi oslobodili mjesta za svoje ranjenike", posvjedočio je jedan liječnik.

Osim bombi, Izrael koristi i psihološki rat. Objavljena je snimka poziva agenta Mossada visokom zapovjedniku iranske policije:

Agent (na farsiju): "Čuješ li me? Znamo sve o tebi. Na našoj si crnoj listi."

Zapovjednik: "U redu."

Agent: "Zovem te da te upozorim: stani uz svoj narod. Ako ne učiniš tako, tvoja sudbina bit će kao i sudbina tvog vođe."

Zapovjednik (plačući): "Brate, kunem se Kur'anom, ja ti nisam neprijatelj. Ja sam već mrtav čovjek. Molim vas, samo nam dođite pomoći."

Panika na ulicama: Spavaju u autobusima i pod mostovima

Izraelska inteligencija uspjela je prodirati duboko u iransko društvo. Obični građani, siti represije, šalju Izraelcima dojave o kretanju zapovjednika. To je prisililo pripadnike Basidža da bježe iz svojih uništenih sjedišta u šatore u šumama ili da spavaju pod mostovima autocesta kako bi izbjegli dronove.

Dronovi kamikaze sada ne gađaju samo zgrade, već i pojedinačne nadzorne točke i cestovne blokade, ubijajući po nekoliko stražara odjednom. Stanovnici Teherana izvještavaju o potpunom rasulu.

Istrage krađa i kriminala su obustavljene jer u postajama nema nikoga. Policija poručuje vlasnicima trgovina da se zatvore prije mraka jer im ne mogu jamčiti sigurnost. Snage sigurnosti skrivaju se u stambenim zgradama, zbog čega susjedi bježe u strahu od nadolazećeg projektila.

Može li zračni rat srušiti režim?

Iako su SAD i Izrael u prvom naletu uništili većinu iranskih raketnih bacača i protuzračne obrane, stručnjaci upozoravaju na oprez.

"Povijest pokazuje da je gotovo nemoguće srušiti vladu samo iz zraka. Ako režim preživi, mogao bi postati još opasniji i ohrabreniji", upozorava Farzin Nadimi s Instituta u Washingtonu.

Ipak, Izrael vjeruje da su popularni bijes i ekonomski kolaps stavili režim na "nepovratan put prema propasti". Konačni udarac, kažu, morat će zadati sami Iranci, dok im Tel Aviv i Washington "čiste put" uklanjanjem njihovih krvnika.

