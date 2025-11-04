Uprava Panamskog kanala okreće se prema LNG-u: Do 2030. planira otvoriti novi cjevovod

Prihod drugog najprometnijeg međuoceanskog plovnog puta u svijetu uvećan je u fiskalnoj godini koja je završila u rujnu za 14 posto, na 5,8 milijardi dolara, signalizirajući oporavak nakon stagnacije u 2023/2024. U 12 mjeseci do kraja rujna kanalom su prošla 13.404 broda, za 19,3 posto više nego u prethodnoj fiskalnoj godini.