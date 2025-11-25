EK upozorava Hrvatsku zbog državnog proračuna: "Preporučamo oprez"

Za 2026. predviđa se da će se neto rashodi povećati za 5,6 posto, što je također iznad preporučene maksimalne stope rasta od 4,9 posto. Kumulativno, tj. u usporedbi s baznom godinom 2023., Komisija predviđa da će se neto rashodi Hrvatske povećati za 35,7 posto u 2026., što je iznad maksimalne kumulativne stope rasta od 32,3 posto. To odgovara kumulativnom odstupanju od 1,1 posto BDP-a.