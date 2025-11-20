Pixabay/Ilustracija

Europska komisija objavila je pozive za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti za 2026., čime počinje novi ciklus ulaganja u obrazovanje, mlade, sport i volontiranje, a hrvatskim je korisnicima dostupno više od 52,8 milijuna eura, većinom kroz program Erasmus+.

Erasmus+ zadržava ključnu ulogu u unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja, područja mladih i sporta uz jačanje međunarodne suradnje i snažnu podršku uključivosti i jednakim prilikama za sve sudionike, napominju iz Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU).

"S proračunom od približno 5,2 milijarde eura na razini EU-a, program u 2026. godini stavlja naglasak na razvoj vještina - osnovnih, digitalnih, zelenih, građanskih i mekih vještina – čime dodatno doprinosi europskoj inicijativi Unija vještina (Union of Skills)", ističu.

Hrvatskim je korisnicima osigurano ukupno 50.791.479 eura, od čega je 43.411.692 eura namijenjeno području obrazovanja i osposobljavanja, 7.196.942 eura području mladih, a 182.845 eura sportskim mobilnostima.

Iz Agencije također ističu da će nova Erasmus+ aktivnost "Europska partnerstva za razvoj odgojno-obrazovnih ustanova" odgojno-obrazovnim ustanovama u 2026. godini omogućiti testiranje inovativnih nastavnih metoda, jačanje osnovnih vještina djece i učenika te poticanje građanskog angažmana i zajedničkih europskih vrijednosti, u skladu s prioritetima Unije vještina.

AMPEU poziva sve zainteresirane prijavitelje

Program Europske snage solidarnosti (ESS) za 2026. godinu za hrvatske prijavitelje izdvaja 2.049.626 eura. Poseban naglasak stavljen je na humanitarnu pomoć, podršku zajednicama pogođenima krizama, ekološke inicijative te uključivanje mladih s manje mogućnosti. Ukupni proračun ESS-a na razini EU-a iznosi 129,6 milijuna eura prema ovogodišnjem Pozivu.

AMPEU poziva sve zainteresirane prijavitelje da se upoznaju s uvjetima poziva, pripreme projektne prijedloge te iskoriste dostupne edukacije i savjetovanja Agencije kako bi uspješno sudjelovali u programima u 2026. godini.

Detaljne informacije o rokovima i prijavi dostupne su na mrežnim stranicama Agencije www.ampeu.hr/erasmus i www.europskesnagesolidarnosti.hr