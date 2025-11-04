Gotovo polovina Amerikanaca smatra trgovinski manjak znakom krize

Ako Vrhovni sud ukine carine, upozorio je ministar financija Scott Bessent u intervjuu, vlada će jednostavno posegnuti za drugim ovlastima za uvođenje carina, uključujući članak 122. Zakona o trgovini iz 1974. koji dopušta sveobuhvatne carine od 15 posto u razdoblju od 150 dana kako bi se ublažile trgovinske neravnoteže.