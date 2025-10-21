Rijeka želi povećati neto plaće

Na primjeru bruto plaće od 2.000 eura, zaposlenoj osobi samcu koji koristi samo osnovni osobni odbitak povećala bi se neto plaća za 240 eura godišnje, dok bi se zaposlenoj osobi koja uz osobni odbitak koristi i dodatnu olakšicu za jedno dijete povećala neto plaća za 168 eura godišnje.
Gradonačelnica Iva Rinčić donijela je nacrt nove Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke prema kojoj bi se, a sukladno programu za mandatno razdoblje, u cilju daljnjeg poreznog rasterećenja građana, smanjile važeće stope godišnjeg poreza na dohodak i to na način da se dosadašnja niža porezna stopa godišnjeg poreza na dohodak sa 22 posto smanji na 20 posto, a dosadašnja viša porezna stopa godišnjeg poreza na dohodak sa 32 posto na 25 posto. Odluka je proslijeđena na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a trebala bi stupiti na snagu od 1. siječnja 2026. godine, piše Novi list.
"Smanjenjem visine poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke poreznim obveznicima smanjila bi se porezna obveza odnosno povećao iznos neto plaće. U pogledu fiskalnog učinka na Proračun Grada Rijeke zbog smanjenja visine poreznih stopa procjenjuju se manji prihodi od poreza na dohodak u 2026. godini za oko devet milijuna eura u odnosu na procijenjeno ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u 2025. godini", pojasnili su u Gradu Rijeci.
Dalje se naglašava da će se smanjenjem poreznih stopa smanjiti porezno opterećenje rada odnosno povećati neto plaće građana. Na primjeru bruto plaće od 2.000 eura, zaposlenoj osobi samcu koji koristi samo osnovni osobni odbitak povećala bi se neto plaća za 240 eura godišnje, dok bi se zaposlenoj osobi koja uz osobni odbitak koristi i dodatnu olakšicu za jedno dijete povećala neto plaća za 168 eura godišnje. Na primjeru bruto plaće od 3.000 eura, zaposlenoj osobi samcu koji koristi samo osnovni osobni odbitak povećala bi se neto plaća za 432 eura godišnje, dok bi se zaposlenoj osobi koja uz osobni odbitak koristi i dodatnu olakšicu za jedno dijete povećala neto plaća za 360 eura godišnje.
