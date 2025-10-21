Rijeka želi povećati neto plaće

Gradonačelnica Iva Rinčić donijela je nacrt nove Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke prema kojoj bi se, a sukladno programu za mandatno razdoblje, u cilju daljnjeg poreznog rasterećenja građana, smanjile važeće stope godišnjeg poreza na dohodak i to na način da se dosadašnja niža porezna stopa godišnjeg poreza na dohodak sa 22 posto smanji na 20 posto, a dosadašnja viša porezna stopa godišnjeg poreza na dohodak sa 32 posto na 25 posto. Odluka je proslijeđena na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a trebala bi stupiti na snagu od 1. siječnja 2026. godine, piše Novi list.