Je li C&A pred početkom kraja? Nova stega vlasničke obitelji mogla bi tvrtku koštati svega
Europski modni lanac C&A prolazi kroz najdublju transformaciju u posljednjih nekoliko desetljeća. Pod vodstvom novog izvršnog direktora Edwarda Brenninkmeijera, člana obitelji koja stoji iza brenda već gotovo dva stoljeća, kompanija se ubrzano povlači s brojnih tržišta, zatvara trgovine i restrukturira upravu.
U njemačkim gradovima poput Stuttgarta, Mannheima i Münstera C&A se doslovno smanjuje: zatvara gornje katove, smanjuje prodajne prostore i dijeli zgrade s novim najmoprimcima, uključujući izravne konkurente poput TK Maxxa. Pokretač tog procesa je Redevco, investicijska i nekretninska kompanija u vlasništvu obitelji Brenninkmeijer, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 25 milijardi eura.
Strategija je jasna: smanjiti fizičku prisutnost, konsolidirati poslovanje i optimizirati portfelj. No mnogi zaposlenici i bivši menadžeri tvrde da se time tvrtka izlaže velikom riziku, piše WiWo.
Povratak obitelji i centralizacija moći
Dolazak Edwarda Brenninkmeijera u srpnju 2024. godine označio je kraj ere Giny Boer, bivše izvršne direktorice i prve žene na čelu C&A-a. Boer je prethodno provela modernizaciju kompanije te je ulagala u nove trgovine, digitalizaciju, održivu proizvodnju i osvježen vizualni identitet.
Pod njezinim vodstvom C&A je pokazivao znakove stabilizacije, a interni plan One C&A trebao je vratiti brend među vodeće europske modne lance. Sve to je sada zaustavljeno.
"Brenninkmeijer je potpuno suprotan od Boer – autoritaran, zatvoren i usmjeren na kontrolu", kaže izvor iz tvrtke za WiWo.
Prema svjedočenjima bivših menadžera, novi izvršni direktor rijetko se pojavljuje u sjedištu u Düsseldorfu, a ključne odluke donosi izvan zemlje – između Švicarske i Bahama.
"Njegov stil upravljanja je hijerarhijski i centraliziran, što je šok za tim koji je radio u kulturi otvorene komunikacije", dodaje poznavatelj kompanije.
Masovni odlasci menadžera i zatvaranje projekata
Promjena smjera vidljiva je i u personalnim odlukama: najmanje sedam visokih menadžera napustilo je tvrtku u manje od godinu dana, a među njima su CCO Carsten Horn, bivša Amazonova menadžerica Minette Bellingan, direktor digitalizacije Wim Blaauw i šefica komunikacija.
Jedan od najkontroverznijih poteza bilo je zatvaranje tvornice traperica u Mönchengladbachu, projekta u koji je uloženo više milijuna eura. Tvornica je trebala dokazati da se održiva moda može proizvoditi u Njemačkoj, ali je zatvorena samo nekoliko mjeseci nakon Brenninkmeijerova preuzimanja, prenosi tportal.
"C&A sada ulaže manje, vjeruje manje i riskira manje', kaže bivši član uprave. 'Vizija Boer bila je rast i modernizacija, a nova uprava zagovara defenzivan pristup – konsolidaciju i smanjenje."
Strategija "zdravog smanjenja" i rizik od gubitka tržišta
Nova obiteljska strategija uključuje zatvaranje trgovina u Francuskoj, Italiji i zemljama Beneluxa. U Francuskoj, u kojoj C&A ima oko 100 prodajnih mjesta, već su zatvorene 24 trgovine, kao i 57 manjih corner formata u supermarketima. U Italiji, gdje je tvrtka ušla prije 17 godina, planirano širenje na 50 lokacija potpuno je obustavljeno.
Prema insajderima, C&A razmatra potpun izlazak iz Italije, a Španjolska i Portugal su 'pod upitnikom'. Na svim tim tržištima tvrtka navodno posluje s gubicima.
Bivši menadžeri upozoravaju da bi 'štednja bez investicija' mogla dovesti do daljnjeg pada tržišnog udjela, osobito u borbi s digitalno agilnim konkurentima poput Zare i H&M-a.
"Obitelj vjeruje da će kupci doći sami ako im ponudimo prave proizvode, ali to više nije realnost modernog modnog tržišta", kaže jedan od analitičara.
Digitalni zaostatak i neizvjesna budućnost
Unatoč pokušajima digitalizacije, C&A još uvijek nije uspio integrirati sve faze lanca vrijednosti, od dizajna do prodaje, u jedinstven sustav, što je danas standard za vodeće globalne modne brendove.
Iako je bivši H&M-ov direktor Maximilian Schüssler preuzeo vodstvo nad njemačkim tržištem, njegov mandat zasad prolazi bez većih pomaka. Istodobno, tržište Beneluxa je pod njegovom upravom, što dodatno opterećuje menadžment.
Zatvorena ulaganja, srezani marketinški budžeti i gubitak iskusnih kadrova stvaraju sliku tvrtke koja se bori za identitet između tradicije i nužnosti modernizacije.
Dok se obitelj Brenninkmeijer čvrsto vraća u upravljačku strukturu, mnogi se pitaju je li riječ o spasilačkoj misiji ili početku kraja jednog od europskih modnih simbola. C&A je preživio industrijske revolucije, globalizaciju i dolazak online trgovine. No u eri digitalne transformacije i rastućih ekoloških zahtjeva pitanje je može li preživjeti vlastiti oprez.
