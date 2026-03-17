Inflacija u veljači iznosila 3,8 posto

Alkoholna pića i duhan poskupjela su za 7,7 posto, restorani i usluge smještaja za 6,3 posto, zdravstvo 3,8 posto, rekreacija, sport i kultura 3,7 posto, osobna njega, socijalna zaštita i razna roba i usluge 3,4 posto, informacije i komunikacije, za 3,2 posto, hrana i bezalkoholna pića te usluge osiguranja i financijske usluge, po svakoj skupini za 2,9 posto te prijevoz za 0,8 posto.