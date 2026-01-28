Koje su perspektive hrvatskih tvrtki u Indiji nakon "majke svih sporazuma"?

"Naše iskustvo počinju tamo ranih 2000-ih. To je složeno tržište zbog jezika, kulture, običaja, ali i administrativnih zapreka. 2018. smo uspjeli pronaći pravog partnera, dobili dozvole za naše uređaje i počeli isporučivati za indijske željeznice. Budući da se radi o uređajima koji moraju biti apsolutno provjereni, taj proces je maksimalno otežan, kako bi i trebalo biti", otkriva Tin Viduka.