Koje su perspektive hrvatskih tvrtki u Indiji nakon "majke svih sporazuma"?

Jedan od najvećih hrvatskih izvoznika u Indiju je tvrtka ALTPRO, koja se bavi signalizacijskom tehnologijom za željezničku infrastrukturu. Član Uprave Tin Viduka, koji je i predsjednik Indijsko-hrvatskog poslovnog kluba, gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića
"Majka svih sporazuma"
Europska unija i Indija zaključile su u utorak povijesni trgovinski sporazum, koji su čelnici dviju strana nazvali “majkom svih sporazuma”.
Time se otvara slobodna trgovina između 27 država članica EU-a i najmnogoljudnije zemlje svijeta, koje zajedno čine gotovo 25 posto globalnog BDP-a i tržište od gotovo dvije milijarde ljudi. Sporazum donosi nove prilike i za hrvatske tvrtke, koje već posluju ili planiraju ulazak na indijsko tržište.
Jedna od njih je i ALTPRO, jedan od najvećih hrvatskih izvoznika u Indiju.
"Naše iskustvo počinju tamo ranih 2000-ih. To je složeno tržište zbog jezika, kulture, običaja, ali i administrativnih zapreka. 2018. smo uspjeli pronaći pravog partnera, dobili dozvole za naše uređaje i počeli isporučivati za indijske željeznice. Budući da se radi o uređajima koji moraju biti apsolutno provjereni, taj proces je maksimalno otežan, kako bi i trebalo biti", otkriva Tin Viduka.
Kakva su iskustva drugih koji trguju s Indijom?
"Profilirali smo se kao jedan od najvećih izvoznika, a neko vrijeme smo imali i primat. Osim dijelova za željeznicu, radi se i o nizu farmaceutskih proizvoda, kao i transformatorima", rekao je. Dodaje da su tvrtke organizirale i hrvatsko-indijski poslovni klub čime se pokušava pomoći pri izvozu i generalnom snalaženju na tržištu.
Što za njih znači ovaj sporazum? "44 posto su bile carine za naše proizvode, a sada su one smanjene na minimum, no još ne znamo točno toliko. To će nam omogućiti da budemo konkurentni", govori Viduka.
Na pitanje koje perspektive za hrvatsko gospodarstvo donosi spomenuti sporazum, Viduka ilustrira veličinu indijskog gospodarstva da što se tiče željeznice, Indija godišnje izgradi onoliko kilometara pruge koliko ih u Hrvatskoj ima ukupno. Kako dodaje, tu proizvodi ALTPRO-a imaju ogroman potencijal jer se na svakom kilometru tih pruga mogu primjeniti njihovi sporazum.
Viduka za kraj otkriva informaciju da je u hrvatsko-indijskom klubu trenutačno 60-ak tvrtki.
"Najaktivnija tvrtka smo mi, Končar i više farmaceutskih kompanija."
Kad je riječ o ALTPRO-u, što je ključ uspjeha na indijskom tržištu? "Otvaranje podružnice s lokalnim ljudima koji "paze" na naš posao tamo te mogućnost isporučivanja većih volumena proizvoda. U Indiji će se teško prodavati uzorci; tamo uglavnom prolaze velike serije proizvoda."
