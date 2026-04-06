Koliko nas koštaju neradni dani? Hrvatska je u samom europskom vrhu

No, Danska nije jedina koja je ukinula neradni dan kako bi uštedjela. Euronews podsjeća kako je Portugal još 2012. godine ukinuo četiri državna praznika kao dio svog programa štednje nakon gospodarske krize. Tako su Dan Republike i Obnova neovisnosti te Tijelovo i Svi sveti postali radni dani. Portugalska vlada svoju je odluku revidirala i "vratila" praznike četiri godine kasnije kad se gospodarska situacija poboljšala.