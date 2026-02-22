Oglas

Spajanje vikenda sve popularnije - s njim i ove destinacije idealne za kratki odmor

N1 Info
22. velj. 2026. 20:21
Pixabay / Ilustracija / Pixabay / Ilustracija

Maksimalno iskorištavanje godišnjeg odmora prava je umjetnost – uz nekoliko dobro tempiranih slobodnih dana državni praznik može se pretvoriti u pravi produženi vikend, dovoljan da otputujete negdje avionom.

Kraća putovanja sve popularnija

I nismo samo mi ti koji „uguravamo“ putovanja u kratke termine – prema platformi za rezervacije Trip.com, broj putovanja u trajanju od četiri dana ili kraće porastao je za 34% u odnosu na prošlu godinu.

Europa prednjači u tom trendu – ovakva putovanja učetverostručila su se na talijanskom tržištu, a više nego udvostručila na francuskom i španjolskom, prema podacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka ove godine. Možda i ne iznenađuje, s obzirom na to da Italija trenutačno ugošćuje Zimske olimpijske igre.

I francuski i britanski putnici daju prednost međunarodnim putovanjima u odnosu na odmor u vlastitoj zemlji, pri čemu udio inozemnih putovanja iznosi 91%, odnosno 89%. Kod španjolskih putnika domaća putovanja čine gotovo 40% produženih vikenda.

Pitate se kamo Europljani putuju na kratke odmore? Ne morate više nagađati, popis donosi Euronews.

Barcelona, Španjolska

Glavni grad Katalonije dugogodišnji je favorit europskih putnika, a Barcelonaje među četiri najpopularnije destinacije za kratka putovanja kod Nijemaca, Talijana i Francuza.

Ovo je velika godina za grad – obilježava se stota obljetnica smrti Antonija Gaudíja te dovršetak njegove svjetski poznate bazilike La Sagrada Família.

Barcelona je također proglašena UNESCO-UIA Svjetskom prijestolnicom arhitekture, a tijekom 2026. planiran je program događanja i izložbi povodom te titule.

Iako je grad često bio u središtu medija zbog prosvjeda protiv masovnog turizma, gradske vlasti nadaju se da će fokusom na „kvalitetne“ turiste umiriti lokalno stanovništvo i promijeniti imidž Barcelone, pri čemu kulturni program ima važnu ulogu.

Lisabon, Portugal

Nekoliko portugalskih destinacija bit će u fokusu 2026. godine – Guimarães postaje nova Europska zelena prijestolnica, a Madeira je proglašena najbrže rastućom destinacijom u svijetu.

Ipak, upravo je glavni grad Lisabon privukao najveći broj rezervacija britanskih putnika te postao njihova destinacija broj jedan za kratki odmor. Popularan je i među Španjolcima i Nijemcima, kod kojih zauzima četvrto mjesto.

Posjetitelji dolaze zbog šarmantnih zgrada prekrivenih pločicama, izvrsne gastronomske ponude i, naravno, sunčanog vremena.

Istanbul, Turska

Iako Nijemci vole Lisabon, Istanbul je i dalje njihova prva opcija za kratki odmor. Trip.com navodi da je grad popularan zahvaljujući pristupačnim cijenama i jednostavnosti putovanja.

Dvije zemlje imaju snažne veze, a iz brojnih njemačkih gradova – uključujući München, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt i Leipzig – postoje izravne linije za Istanbul.

Među najpoznatijim znamenitostima su Aja Sofija, Veliki bazar i palača Topkapi, dok je večernje krstarenje Bosporom nezaobilazno iskustvo za prve (ali i ponovne) posjetitelje.

Alžir

Francuski putnici, pak, za kratki odmor najčešće biraju Alžir u sjevernoj Africi, koji je prošle godine u isto vrijeme bio tek deveti po popularnosti.

„Zahvaljujući nedavno ublaženim uvjetima ulaska za francuske državljane i osobe s dvojnim državljanstvom, francuski putnici sve češće gledaju na alžirsku prijestolnicu kao polazišnu točku za zimsko istraživanje zemlje“, rekao je glasnogovornik Trip.coma.

Osim odmora na plaži i ronjenja, Alžir nudi mnogo toga za ljubitelje arhitekture, uključujući Kasbu koja je pod zaštitom UNESCO-a te monumentalni Spomenik mučenicima.

Reykjavik, Island

Iako je Grenland često u vijestima, Island je jedna od destinacija u usponu među britanskim putnicima, napredujući tri mjesta u odnosu na prošlu godinu.

Icelandair je 2025. pokrenuo novu liniju iz Edinburgha za Reykjavik, a Jet2 je tijekom zimske sezone uveo nove letove iz Bournemoutha i Liverpoola.

Zahvaljujući solarnom maksimumu, prikazi polarne svjetlosti ove će zime biti snažniji nego ikad, a slični uvjeti neće se ponoviti još barem desetljeće.

Kasnije ove godine Island će također biti jedno od najboljih mjesta za promatranje potpune pomrčine Sunca.

