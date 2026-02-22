Spajanje vikenda sve popularnije - s njim i ove destinacije idealne za kratki odmor

Europa prednjači u tom trendu – ovakva putovanja učetverostručila su se na talijanskom tržištu, a više nego udvostručila na francuskom i španjolskom, prema podacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka ove godine. Možda i ne iznenađuje, s obzirom na to da Italija trenutačno ugošćuje Zimske olimpijske igre.