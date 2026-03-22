Razmjena se nastavlja
Ove države EU-a su najveći trgovinski partneri Irana, jedna prednjači
Trgovina između EU-a i Irana pala je 2025. na najnižu razinu u posljednja dva desetljeća zbog sankcija. Razmjena se nastavlja u ograničenom opsegu, pri čemu Njemačka ima najveći udio.
Cijene energije naglo rastu jer naftna tržišta reagiraju na aktualni rat u Iranu, gdje su meta napada energetska postrojenja u zemljama Perzijskog zaljeva, što izaziva zabrinutost zbog mogućih poremećaja u opskrbi.
U gospodarskim odnosima EU-a i Irana ovo predstavlja najnoviju fazu više od desetljeća dugog postupnog pogoršanja, ponajprije zbog sankcija.
Krajem siječnja 2026. EU je uveo nove sankcije zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava te kontinuirane iranske potpore ruskom ratu protiv Ukrajine.
Unatoč tome, trgovina se nastavlja, ali u znatno manjem opsegu nego ranije.
Prema Eurostatu, ukupna robna razmjena između EU-a i Irana 2025. iznosila je 3,72 milijarde eura. Uvoz u EU vrijedio je 0,76 milijardi eura, dok je izvoz dosegnuo 2,97 milijardi eura. Time je EU ostvario trgovinski suficit od oko 2,2 milijarde eura, piše Euronews.
Dvosmjerna razmjena usluga iznosila je 1,56 milijardi eura u 2024. Uvoz usluga u EU bio je 0,69 milijardi eura, dok je izvoz dosegnuo 0,87 milijardi eura.
Općenito, Iran je i dalje manji trgovinski partner EU-a. U 2025. godini sudjelovao je s tek 0,1 % u izvozu EU-a, dok je njegov udio u uvozu bio gotovo zanemariv. Sredinom 2000-ih oba su udjela bila viša, oko 1 % ili nešto više.
Pad je osobito izražen u robnoj razmjeni. Trgovina između EU-a i Irana iznosila je 23,8 milijardi eura 2005., a vrhunac je dosegnula s više od 27 milijardi eura 2011.
Do 2025. pala je na 3,7 milijardi eura, gotovo milijardu manje nego 2024., kada je iznosila 4,6 milijardi eura.
Nakon sankcija iz 2011. trgovina je pala na 6,1 milijardu eura 2013., potom se postupno oporavila na 20,7 milijardi eura. Taj rast bio je uvelike povezan s iranskim nuklearnim sporazumom iz 2015. (JCPOA).
Trgovina je ponovno pala na 5,1 milijardu eura 2019. i nastavila opadati zbog novih sankcija.
Njemačka: Najveći trgovinski partner
Njemačka je najveći trgovinski partner Irana unutar EU-a, s udjelom od 31,8 % ukupne razmjene u 2025. Uvoz iz Irana iznosio je 218 milijuna eura, dok je izvoz dosegnuo 963 milijuna eura, što je pad u odnosu na 1,27 milijardi eura u 2024.
Italija je drugi najveći trgovinski partner Irana u EU-u s udjelom od 15,6 %. Uvezla je robu vrijednu 132 milijuna eura, a izvezla 447 milijuna eura.
Nizozemska je na trećem mjestu s udjelom od 15,5 % ukupne trgovine EU-a s Iranom, što je porast u odnosu na 13,3 % u 2024. Uvezla je robu vrijednu 58 milijuna eura, a izvezla 517 milijuna eura.
Unatoč trećem mjestu po ukupnoj razmjeni, u 2024. bila je drugi najveći izvoznik EU-a u Iran.
Ove tri zemlje zajedno čine 62,9 % trgovine između EU-a i Irana, što je nešto manje od dvije trećine. Francuska i Španjolska bilježe manje od 250 milijuna eura svaka.
Glavni proizvodi u trgovini između EU-a i Irana
Izvoz EU-a dominantno čine strojevi i prometna oprema, prema podacima Europske komisije. U 2024. izvoz u toj kategoriji dosegnuo je 1,28 milijardi eura, odnosno 34 % ukupnog izvoza u Iran.
Kemikalije i srodni proizvodi također su važna skupina, s izvozom od oko 1,13 milijardi eura, odnosno približno 31 %.
Uvoz iz Irana koncentriran je na nekoliko kategorija. Hrana i žive životinje čine najveći udio, oko 305 milijuna eura ili 37 % ukupnog uvoza.
Slijede kemikalije i srodni proizvodi s oko 188 milijuna eura (23 %) te prerađeni proizvodi razvrstani prema materijalu s približno 180 milijuna eura (22 %). Sirovine, osim goriva, čine manji udio od oko 89 milijuna eura (11 %).
