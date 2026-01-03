Ovi radnici zarađuju najviše u Njemačkoj

U njemačkim velikim gradovima ljudi s indijskog potkontinenta najčešće se primijete kao dostavljači. No, mnogi od njih rade u visoko kvalificiranim zanimanjima i imaju posebno dobra primanja. Nisu jedini – neki stranci zarađuju više i od prosječnog njemačkog radnika.
Prema istraživanju Instituta za njemačko gospodarstvo (IW), radnici indijskog državljanstva zarađuju najviše u Njemačkoj. Bruto medijalna plaća iznosila je 2024. godine 5.393 eura. Slijede:
Austrijanci: 5.322 €
Amerikanci: 5.307 €
Irci: 5.233 €
Nijemci: 4.177 €
Svi stranci u prosjeku: 3.204 €
Zašto neki stranci zarađuju više?
Razlog visokih prihoda, posebice kod indijskih državljana, prema IW-u je što većina radi u visoko plaćenim tehničkim zanimanjima. Oni su najviše zastupljeni u tzv. MINT zanimanjima – matematika, informatika, prirodne znanosti i tehnologija, piše Fenix magazin.
Broj Indijaca u tim zanimanjima gotovo se učeverostručio od 2012. do 2024., dosegnuvši više od 32.800.
Oko trećina Indijaca između 25 i 44 godine zaposlenih puno radno vrijeme radi upravo u tim sektorima.
Utjecaj studenata i inovacija
Studija navodi da je ovakav razvoj djelomično posljedica porasta broja indijskih studenata u Njemačkoj:
Mnogi su uspješno završili studij, ostali u zemlji i počeli doprinositi znanosti i gospodarstvu.
Broj patentnih prijava indijskih inovatora se između 2000. i 2022. povećao 12 puta.
Stručnjaci hvale migraciju kvalificiranih radnika
Axel Plünnecke iz IW-a komentira:
"Bez kvalificirane migracije njemačko bi gospodarstvo već danas teško raslo – pogotovo u MINT područjima i u segmentu inovacija. Migracija stručnjaka iz Indije je prava uspješna priča.“
Dodatni faktori: Gradovi i veće plaće
Drugi razlog visokih plaća je taj što mnogo stranih radnika živi i radi u urbanim, ekonomski snažnim sredinama, gdje su prosječne plaće više.
Osim Indijaca, i Austrijanci i Amerikanci ostvaruju visoke plaće zbog koncentracije u takvim regijama.
O studiji
Za analizu su uzete u obzir državljanstva s više od 5000 zaposlenih na puno radno vrijeme u Njemačkoj. Podaci dolaze iz statistika Savezne agencije za zapošljavanje.
