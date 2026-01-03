Ovi radnici zarađuju najviše u Njemačkoj

Pixabay/Ilustracija

U njemačkim velikim gradovima ljudi s indijskog potkontinenta najčešće se primijete kao dostavljači. No, mnogi od njih rade u visoko kvalificiranim zanimanjima i imaju posebno dobra primanja. Nisu jedini – neki stranci zarađuju više i od prosječnog njemačkog radnika.

Prema istraživanju Instituta za njemačko gospodarstvo (IW), radnici indijskog državljanstva zarađuju najviše u Njemačkoj. Bruto medijalna plaća iznosila je 2024. godine 5.393 eura. Slijede:

Austrijanci: 5.322 €

Amerikanci: 5.307 €

Irci: 5.233 €

Nijemci: 4.177 €

Svi stranci u prosjeku: 3.204 €

Zašto neki stranci zarađuju više?

Razlog visokih prihoda, posebice kod indijskih državljana, prema IW-u je što većina radi u visoko plaćenim tehničkim zanimanjima. Oni su najviše zastupljeni u tzv. MINT zanimanjima – matematika, informatika, prirodne znanosti i tehnologija, piše Fenix magazin.

Broj Indijaca u tim zanimanjima gotovo se učeverostručio od 2012. do 2024., dosegnuvši više od 32.800.

Oko trećina Indijaca između 25 i 44 godine zaposlenih puno radno vrijeme radi upravo u tim sektorima.

Utjecaj studenata i inovacija

Studija navodi da je ovakav razvoj djelomično posljedica porasta broja indijskih studenata u Njemačkoj:

Mnogi su uspješno završili studij, ostali u zemlji i počeli doprinositi znanosti i gospodarstvu.

Broj patentnih prijava indijskih inovatora se između 2000. i 2022. povećao 12 puta.

Stručnjaci hvale migraciju kvalificiranih radnika

Axel Plünnecke iz IW-a komentira:

"Bez kvalificirane migracije njemačko bi gospodarstvo već danas teško raslo – pogotovo u MINT područjima i u segmentu inovacija. Migracija stručnjaka iz Indije je prava uspješna priča.“

Dodatni faktori: Gradovi i veće plaće

Drugi razlog visokih plaća je taj što mnogo stranih radnika živi i radi u urbanim, ekonomski snažnim sredinama, gdje su prosječne plaće više.

Osim Indijaca, i Austrijanci i Amerikanci ostvaruju visoke plaće zbog koncentracije u takvim regijama.

O studiji

Za analizu su uzete u obzir državljanstva s više od 5000 zaposlenih na puno radno vrijeme u Njemačkoj. Podaci dolaze iz statistika Savezne agencije za zapošljavanje.