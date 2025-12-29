Njemačka u problemima: Zdravstveni sustav sve skuplji, teret se prebacuje na građane

S druge strane, čelnik bolnica Gerald Gaß predlaže uvođenje naknade u iznosu od 30 do 40 eura za osobe koje bez prethodne telefonske procjene dolaze u hitne centre. Planirana reforma hitne medicine, predviđena za 2026. godinu, obvezala bi pacijente da prije dolaska u bolnicu zatraže početnu procjenu zdravstvenog stanja. Prema Gaßu, savezna vlada pritom računa na osjetne financijske uštede. Reforma uključuje i osnivanje novih hitnih centara te rasterećenje postojećih prijemnih struktura u bolnicama.