Ovoliku mirovinu dobivate nakon 35 godina rada u Njemačkoj

Kako pišu njemački mediji, 35 godina rada ne vodi automatski do velike mirovine. Prihod i godine uplate doprinosa su ključni.
Radili ste 35 godina – i što ćete na kraju dobiti u smislu mirovine? Jedno je jasno: Čak ni desetljeća rada ne jamče velikodušnu mirovinu.
Ovoliku mirovinu dobivate nakon 35 godina rada
Zakonska mirovina ne temelji se isključivo na broju godina koje ste proveli na poslu. Odlučujući faktor su akumulirani mirovinski bodovi.
Svatko tko je radio 35 godina tako doseže važan prag u mirovinskom sustavu i smatra se dugotrajno osiguranom osobom od strane njemačkog mirovinskog osiguranja. Stvarni iznos mjesečnih uplata može znatno varirati. Važno je koliko su visoki bili vaši prihodi tijekom zaposlenja i koje ste doprinose uplaćivali u mirovinski fond.
Međutim, nakon 35 godina ne postoji standardna mirovina. Standardna mirovina definira se kao netko tko je uplaćivao doprinose u zakonski mirovinski sustav osiguranja kao prosječni zarađivač 45 godina.
Što umirovljenici zapravo primaju nakon 35 godina uplate doprinosa?
Umirovljeniku je potrebno u prosjeku 1.464 do 2.100 € mjesečno kako bi uživao u bezbrižnoj mirovini, kako pišu njemački mediji. Mirovina nakon 35 godina rada teoretski bi mogla pokriti ovaj mirovinski prihod. Da bi se to postiglo, umirovljenici bi morali kontinuirano zarađivati prosječnu plaću 35 godina.
Međutim, u praksi je to rijetko slučaj. Ipak, s najmanje 35 godina radnog staža, prosječna mirovina je znatno viša od općeg prosjeka, prenosi Fenix Magazin.
Sljedeća tablica prikazuje prosječnu mirovinu u Njemačkoj u 2025. godini, a također i prosječnu mirovinu nakon 35 godina radnog staža:
- Svi umirovljenici – prosječna mirovina 2025. – 1.100 €, prosječna mirovina nakon 35 godina – 1.623 €
- Muškarci – prosječna mirovina 2025. – 1.346 €, prosječna mirovina nakon 35 godina približno – 1.809 €
- Žene – prosječna mirovina 2025. – 903 €, prosječna mirovina nakon 35 godina približno – 1.394 €
Prosječna mirovina uključuje sve umirovljenike i varira ovisno o spolu i radnom iskustvu.
Prosječna mirovina nakon 35 godina odnosi se na osobe s najmanje 35 godina osiguranja.
Sve vrijednosti su bruto i ne uključuju odbitke za zdravstveno osiguranje i osiguranje za dugotrajnu njegu.
Nakon najmanje 35 godina uplaćivanja doprinosa, prosječna mirovina je znatno viša od općeg prosjeka i takozvane “idealne mirovine” nakon 35 godina rada.
Ipak, postoje značajne razlike među spolovima. U prosjeku, žene primaju nekoliko stotina eura manje mirovine od muškaraca.
Kako su naveli mediji, prosječna bruto mirovina sa 67 godina starosti i 35 bodova iznosi 1.427,65 eura. Raniji odlazak u mirovinu rezultirat će manjom mirovinom – točnije možete očekivati 1.223,19 eura bruto.
