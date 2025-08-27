Ovoliku mirovinu dobivate nakon 35 godina rada u Njemačkoj

Umirovljeniku je potrebno u prosjeku 1.464 do 2.100 € mjesečno kako bi uživao u bezbrižnoj mirovini, kako pišu njemački mediji. Mirovina nakon 35 godina rada teoretski bi mogla pokriti ovaj mirovinski prihod. Da bi se to postiglo, umirovljenici bi morali kontinuirano zarađivati ​​prosječnu plaću 35 godina.