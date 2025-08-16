Pet znakova da ste zaglavili u toksičnom radnom okruženju

Toksično radno okruženje može narušiti vaše zdravlje, motivaciju i odnose s kolegama.
Znati što treba pratiti može vam pomoći prepoznati negativnost na radnom mjestu, što vam omogućuje da se s njom nosite učinkovitije i uspješnije.
Međunarodna internetska platforma za traženje poslova i objavu životopisa Indeed navodi neke uobičajene znakove da preispitate gdje i s kim radite.
1 Stalno pobolijevate i umorni ste
Na toksičnim radnim mjestima često se osjećate kao da ste "pregorjeli", iscrpljeni i bolesni zbog razine stresa kojoj ste izloženi. Pobolijevate li često ili ste stalno iscrpljeni i umorni, to može značiti da vaše radno okruženje utječe na vaše zdravlje.
2. Malo ili nimalo entuzijazma
Kad ste na poslu, pogledajte oko sebe kako biste procijenili je li itko zaista sretan i nasmijan. Ako ne vidite pozitivne razgovore ili zaposlenike koji se druže, to može upućivati na toksičnost. Ovaj nedostatak motivacije i morala može se proširiti na sve u radnom okruženju, stvarajući sve veći problem.
3. Velika fluktuacija zaposlenika
Ako primijetite da ljudi često odlaze iz baše tvrtke ili tima, to može značiti da su i drugi prepoznali toksičnost na radnom mjestu. Loša atmosfera, bolesti i opći nedostatak entuzijazma mogu navesti zaposlenike da potraže posao negdje drugdje.
4. Udruživanje u skupine, isključivanje i ogovaranje
Ako primijetite usku skupinu ljudi na poslu koja isključuje druge, to može biti znak toksičnog radnog mjesta. Iako je normalno imati prijatelje i poznanike na poslu, svako ponašanje koje pokazuje da se te skupine ponašaju kao klika i šire negativnost ili ogovaranje potiče toksičnost.
5. Onemogućen razvoj
Ako vaša tvrtka ne nudi prilike za učenje ili mentorstvo, možda nije zainteresirana za vaš razvoj. Iako nije posao poslodavca da vas motivira na daljnje učenje, nedostatak podrške može biti znak toksičnog radnog mjesta. To vas može potaknuti da potražite druge prilike.
