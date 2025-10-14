Ministarstvo rada
Piletić: Sutra krećemo u pregovore oko plaća državnih službenika
Ministar rada Marin Piletić najavio je nakon sastanka parlamentarne većine da će u srijedu biti nastavljeni pregovori Vlade i sindikata državnih i javnih službi o osnovici za obračun plaće u 2026., a očekuje da će kroz nekoliko krugova doći do usuglašenog stava.
Predstavnici parlamentarne većine razmatrali su u utorak aktualnopolitičke aktivnosti u Saboru i Vladi, pripremama za saborsku raspravu o rebalansu, definiranje prioriteta u budućem razdoblju te početak pregovora s reprezentativnim sindikatima o osnovici plaće za 2026.
Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić rekao je novinarima nakon sastanka da će pregovori Vlade sa sindikalnim predstavnicima državnih i javnih službi o osnovici za obračun plaće u 2026. bit će nastavljeni u srijedu.
"Očekujemo da ćemo kroz nekoliko krugova pregovora doći do usuglašenog stava kako bismo imali dodatak Temeljnog kolektivnog ugovora", dodao je Piletić.
Nije želio iznijeti pojedinosti Vladine ponude sindikatima, jer drži da ne bi bilo korektno da to doznaju iz medija.
Smatra da obje strane moraju približavati svoje stavove kako bi pregovarački proces bio uspješan.
Očekuje da bi dogovor trebao biti postignut prije donošenja proračuna za 2026., odnosno početkom prosinca.
Ministarstvo financija definiralo limite za plaće
Ministarstvo financija je, napominje ministar, definiralo limite za iduću godinu vezano uz povećanje osnovice plaće za nešto više od 260.000 zaposlenih te je pregovarački proces pokrenut ranije nego ikad.
Upitan o utjecaju inflacije na životni standard građana, Piletić je rekao kako Vlada čini sve da inflatorni utjecaj bude što manji čitavim nizom mjera kroz prosječno povećanje plaće u mandatu aktualne Vlade za prosječno 42 posto te ustvrdio da kumulativna inflacija nije bila tolika.
Realan rast svih plaća od 2016. do danas je 42 posto uz Vladinu skrb o socijalno osjetljivim skupinama građana, a to će činiti i dalje, poručio je.
Vezano uz donošenje Zakona o radu, Piletić je podsjetio kako se planira usklađivanja s dvjema europskim direktivama koje se tiču transparentnosti plaća i omjera plaća muškaraca i žena. Iznio je podatke iz 2023. po kojima je u Hrvatskoj ta razlika bila 7,4 posto, što je ispod prosjeka EU koji je 12 posto.
ZOR-om se želi postići da svi poslodavci razrade platne strukture sukladno stručnoj spremi i odgovornosti i da se onda na temelju toga uspoređuju plaće muškaraca i žena. Želimo vidjeti plaće po platnim razredima, rekao je.
Socijalni partneri definirat će platne skupine
Socijalni partneri definirat će zakonske odredbe koje će dati jasne upute kako će ta razrada platnih skupina izgledati i koje će biti obveze poslodavaca.
Vodit će se pri tom računa, pojasnio je, da se poslodavce administrativno ne optereti, ali i da se vidi jasan pregled plaća po platnim skupinama kao razlike za jednak rad između muškaraca i žena.
U svezi s transparentnosti plaća, Piletić je rekao da one neće biti javno objavljene, već će poslodavci dostavljati podatke o plaćama prema platnim razredima Ministarstvu rada koje će ih analizirati. Za eventualnu razliku u platnoj skupini veću od pet posto direktivom su predviđene određene procedure, pojasnio je.
Dodao je da će se ti podaci dostavljati Uredu za ravnopravnost spolova i sa socijalnim partnerima utvrditi zakonske konzekvence.
Što se tiče mogućnosti produljenja roka za korištenje "starog godišnjeg odmora", rekao je da će se socijalnim partnerima iznaći najbolje rješenje da se u određenim djelatnostima predvidi takva mogućnost njegova korištenja i u idućoj godini.
