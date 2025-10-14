Vezano uz donošenje Zakona o radu, Piletić je podsjetio kako se planira usklađivanja s dvjema europskim direktivama koje se tiču transparentnosti plaća i omjera plaća muškaraca i žena. Iznio je podatke iz 2023. po kojima je u Hrvatskoj ta razlika bila 7,4 posto, što je ispod prosjeka EU koji je 12 posto.