Plenković: Mađarska i Slovačka ne trebaju biti u nikakvoj drami
Mađarska plinska i naftna kompanija MOL putem Janafa naručuje dolazak niza tankera na terminal Omišalj, od kuda će se nafta distribuirati prema Mađarskoj i Slovačkoj, rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković, nakon sastanka vladajuće koalicije.
Vezano uz ulogu Hrvatske obzirom na energetsku sigurnost Mađarske i Slovačke, Plenković je kazao da je tu pozicija vrlo jasna. Naglasio je kako ne postoji nikakav stvarni razlog za podržavanje iznimke koja je dana Mađarskoj i Slovačkoj u lipnju 2022., kao zemljama koje nemaju izlaz na more i ovise o transportu nafte cjevovodima koji dolaze preko drugih zemalja.
Naveo je da su one tada, u okolnostima kada se dogovarao šesti paket sankcija za Rusiju, tražili tu iznimku nakon niza razgovora. Ona im je tada i odobrena, zbog viših ciljeva, a to je bilo usvajanje paketa sankcija.
Dolazak tankera u Omišalj
"Međutim, činjenica je da MOL naručuje putem Janafa dolazak niza tankera u sljedećim tjednima u Omišalj s kojeg će se nafta, umjesto Družbom Adriom, koja trenutno ne radi, a to je naftovod koji ide iz Rusije preko Ukrajine prema Mađarskoj i Slovačkoj, u potpunosti i sigurno i u količinama u kojima god oni žele transportirati prema rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj", naglasio je premijer, dodavši da Janaf te dvije rafinerije može opskrbiti sa 100-postotnom količinom nafte koja im treba.
Sankcije OFAC-a Janaf mora i može poštovati
Janaf im može isporučiti baš sve bez ikakvog problema, rekao je Plenković. "I zato je naša pozicija sasvim jasna, poštovati pravni režim koji postoji na razini EU, ali jednako tako poštovati i pravni režim koji je dio američkog paketa restriktivnih mjera, dakle sankcija OFAC-a, koje Janaf također može i mora poštovati", rekao je Plenković.
Janaf, ponovio je, transportira nerusku naftu, sukladno narudžbi MOL-a, za njihove rafinerije u mađarskoj Százhalombatti i Bratislavi. Mađarskoj i slovačkoj javnosti poručio je da ne trebaju biti u nikakvoj drami te da cijela ova uzbuna o velikoj krizi, što se plasira kroz njihove medije, ne stoji.
Janaf nije alternativa
"Ne morate biti u nikakvoj drami - Hrvatska kao susjedna i prijateljska zemlja putem Janafa može dopremiti dovoljne količine sirove nafte u dvije rafinerije da gospodarstvo, promet i sve ostalo što ovisi o naftnim derivatima normalno funkcionira i u Mađarskoj i u Slovačkoj", poručio je.
Plenković je istaknuo i da Jadranski naftovod nije alternativa, nije sekundarni dobavni pravac, već on može biti i jedini dobavni pravac za opskrbu naftom i Mađarske i Slovačke. Isto tako, on nije nepouzdan, dapače siguran je i nije skup nego ima normalne transportne tarife, ovisno o duljini ugovora i količini, zaključio je premijer.
Janaf: Na Terminalu Omišalj prihvat 8 tankera neruske nafte za MOL Grupu
Podsjetimo, Janaf je ranije u srijedu izvijestio da je na njegovom Terminalu Omišalj u tijeku iskrcavanje tereta sirove nafte za potrebe partnera MOL Grupe, a do početka travnja u dolasku je ukupno još sedam tankera za istog korisnika Janafovog naftovodnog sustava. Svi tankeri prevoze isključivo naftu neruskog podrijetla, napominju u svom priopćenju.
"Janaf je još jednom potvrdio pred svojim partnerima i ključnim dionicima kako predstavlja jamca sigurnosti opskrbe energijom u ovom dijelu Europe. Kao strateški energetski hub Europske unije i jedini siguran pravac opskrbe sirovom naftom za središnju Europu, Janaf je spreman zadovoljiti sve godišnje potrebe rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj. Kontinuiranim ulaganjima u cjevovode, objekte i ostalu infrastrukturu, kao i u razvoj poslovanja, održavamo kvalitetu usluge i pouzdanost na najvišoj razini za sve svoje partnere", naveli su u svom priopćenju iz Jadranskog naftovoda.
