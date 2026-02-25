Plenković: Mađarska i Slovačka ne trebaju biti u nikakvoj drami

"Međutim, činjenica je da MOL naručuje putem Janafa dolazak niza tankera u sljedećim tjednima u Omišalj s kojeg će se nafta, umjesto Družbom Adriom, koja trenutno ne radi, a to je naftovod koji ide iz Rusije preko Ukrajine prema Mađarskoj i Slovačkoj, u potpunosti i sigurno i u količinama u kojima god oni žele transportirati prema rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj", naglasio je premijer, dodavši da Janaf te dvije rafinerije može opskrbiti sa 100-postotnom količinom nafte koja im treba.