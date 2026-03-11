Plenković otkrio po čemu je Hrvatska uzor Europi: "Praktički su me vukli za rukav u Parizu..."

Plenković je govorio stranačkim kolegama na obilježavanju 36. obljetnice osnivanja gradskih četvrti HDZ-a Podsused- Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka u hotelu Antunović, dan nakon što su ga u Parizu na nuklearnom samitu "praktički vukli za rukav da ga upitaju kako ste tako munjevito reagirali" na krizu, ispričao je.