LISTA POREZNIH DUŽNIKA
Poduzetnici imaju pitanje za državu: "A gdje je popis vaših neispunjenih obveza?"
Udruga Glas poduzetnika (UGP) reagirala je na objavu najnovijeg popisa poreznih dužnika, upozorivši na velike razlike u postupanju prema malim poduzetnicima i obveznicima čiji dugovi dosežu desetke milijuna eura. Od Porezne uprave traže odgovore o učinkovitosti naplate, a od državnih institucija veću transparentnost u ispunjavanju vlastitih obveza.
Porezna uprava 31. listopada objavila je popis na kojem se nalazi 31.699 građana, obrtnika i pravnih osoba s ukupno 1,75 milijardi eura evidentiranih poreznih i drugih javnih dugovanja, navodi UGP u priopćenju.
Iz udruge ističu da podržavaju javnu objavu poreznih dugovanja i učinkovitu naplatu javnih prihoda, ali smatraju da objavljivanje popisa dužnika nije dovoljno bez objašnjenja kako su pojedini dugovi narasli na višemilijunske iznose.
"Država vrlo dobro zna tko njoj duguje novac. Zna objaviti imena, tvrtke i iznose dugovanja. No mogu li građani jednako jasno vidjeti koje javne institucije nisu ispunile svoje zakonske obveze, koliko dugo kasne i jesu li utvrđeni propusti ispravljeni?" pitaju iz UGP-a.
Mali poduzetnici dobivaju opomene za nekoliko stotina eura
Udruga upozorava da joj se obraćaju brojni mikro, mali i srednji poduzetnici koji se, kako tvrde, već zbog kratkotrajnog kašnjenja s plaćanjem poreznih obveza od nekoliko stotina eura suočavaju s opomenama i postupcima prisilne naplate.
Istodobno se na javno objavljenom popisu nalaze dužnici čije obveze prema državi premašuju nekoliko desetaka milijuna eura.
"Kako je moguće da pojedina porezna dugovanja dosežu desetke milijuna eura, dok se mali poduzetnici suočavaju s brzim mjerama naplate i zbog nekoliko stotina eura? Primjenjuju li se jednaki kriteriji i poduzimaju li se pravodobne mjere bez obzira na visinu duga?" pitaju iz udruge.
Upozoravaju na pritužbe poduzetnika kojima, prema njihovim navodima, dolazi do blokade poslovnih računa dok se još razmatra njihov prijedlog za sklapanje upravnog ugovora o obročnoj otplati poreznog duga.
Takve blokade, smatraju, mogu ugroziti likvidnost poslovanja, otežati pristup financiranju i dodatno smanjiti mogućnost poduzetnika da podmire svoje obveze.
UGP pritom naglašava da ne tvrdi kako su svi veliki porezni dugovi naplativi niti da svaki veliki dužnik ima povlašten položaj. Ipak, smatraju da javnost mora dobiti jasne informacije o nastanku višemilijunskih dugovanja, poduzetim mjerama naplate i kriterijima koji se primjenjuju na različite porezne obveznike.
"Ako poduzetnici moraju poštovati rokove, zašto ne bi i država?"
Osim pitanja poreznih dugovanja, UGP otvara i pitanje odgovornosti državnih institucija za vlastite propuste.
Pozivaju se na izvješće Državnog ureda za reviziju za 2025. godinu, prema kojem od 8.589 provjerenih naloga i preporuka njih 1.441 nije provedeno.
Iz udruge pitaju koliko su takvi propusti vidljivi javnosti, kako se prati njihovo otklanjanje i tko odgovara za nepravilnosti u upravljanju javnim novcem.
Smatraju da bi jednaka transparentnost trebala vrijediti i za postupanje državnih tijela prema poduzetnicima, uključujući izdavanje dozvola za rad stranih radnika, drugih poslovnih dozvola, odlučivanje o potporama te podmirivanje dospjelih obveza države.
"Ako poduzetnici moraju poštovati rokove i odgovarati za svoje propuste, zašto isti standard ne bi vrijedio i za državu?" poručuju.
Traže odgovore od Ministarstva financija i Porezne uprave
UGP najavljuje da će od nadležnih institucija zatražiti podatke o poštovanju zakonskih rokova, slučajevima njihova prekoračenja i mjerama za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti.
Od Ministarstva financija i Porezne uprave tražit će i objašnjenja o nastanku milijunskih poreznih dugova, učinkovitosti njihove naplate te razmjernosti postupanja prema poreznim obveznicima.
Posebno očekuju očitovanje o mogućnostima sprječavanja nepotrebnih blokada računa održivih mikro, malih i srednjih poduzetnika.
"Ne osporavamo obvezu plaćanja poreza. Naprotiv, gomilanje milijunskih dugova šteti javnim financijama i može narušiti tržišnu ravnopravnost. No jednaku transparentnost i odgovornost očekujemo i od institucija koje upravljaju novcem poreznih obveznika", ističu iz udruge.
Zaključuju da država, osim što javno objavljuje podatke o onima koji ne ispunjavaju svoje porezne obveze, mora jednako jasno pokazati kako sama ispunjava obveze prema građanima i poduzetnicima.
"Pravila moraju vrijediti za sve. Pa i za državu", poručuju iz UGP-a.
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