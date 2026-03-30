Poznati njemački brend naočala ugašen nakon 130 godina, radnicima stiže milijun eura

Nakon što je poznati proizvođač okvira za naočale Menrad prije godinu dana proglasio bankrot i otpustio 100 zaposlenika, stigla je vijest koja je mnoge razveselila. Okružni sud u Aalenu isplatio je bivšim radnicima ukupno oko milijun eura iz socijalnog plana. To u prosjeku iznosi oko 2,5 mjesečne plaće po radniku – pristojna naknada za gubitak posla!

Stečajni upravitelj Florian Zistler izjavio je za njemačke medije da je ovo najveća moguća svota koju su uspjeli osigurati. To je postignuto zahvaljujući uspješnoj prodaji imovine i prava brenda u proteklim mjesecima, prenosi Fenix Magazin.

Kako je došlo do propasti obiteljske tradicije?

Tvrtka Menrad osnovana je davne 1896. godine u Schwäbisch Gmündu. Desetljećima su bili lideri u proizvodnji i distribuciji okvira za naočale, surađujući s gigantima kao što su Jaguar, Joop i Pepe Jeans.

Međutim, krajem ožujka 2025. godine tvrtka je proglasila nesolventnost. Financijska rupa bila je prevelika, a poslovanje je postalo gubitaško do te mjere da se plaće više nisu mogle isplaćivati iz tekućih prihoda. Budući da investitori nisu pokazali interes za preuzimanje cijelog pogona, svih 100 zaposlenika u sjedištu tvrtke dobilo je otkaze.

Sudbina brenda i sretan kraj za dio radnika

Iako je sjedište u Schwäbisch Gmündu zatvoreno, brendovi nisu nestali:

Danska Design Eyewear Group preuzela je prava na marke Jaguar, Menrad i Joop.

Preuzeto je i 10 zaposlenika iz terenske prodaje, pa oni nastavljaju raditi za nove vlasnike.

Odjel za dizajn proizvoda i marketing u Münchenu ostao je pošteđen zatvaranja i nastavlja s radom.