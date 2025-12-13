Preseljenje koje se isplatilo: Radnici u jednoj županiji u velikom plusu

Jeste li se ikad zapitali što je isplativije biti? Zagorac, Slavonac ili Dalmatinac? Englez u New Yorku ili Splićanin u Zagorju? Ako je suditi po statistikama u posljednjih šest godina, kao radnik, najbolje ste prošli ako ste se 2019. preselili u Krapinsko-zagorsku županiju.
Bruto plaća vam je narasla 95 posto! Na suprotnom kraju statističke vage, ako ste preselili u Dubrovnik ili Istru, ostali ste kratkih rukava. Plaća vam je narasla samo 60 posto.
Otkud ovolike razlike u rastu plaća? Što je uzrok ovolikoj regionalnoj razlici? Što izabrati kao prebivalište, Stradun ili Franjevački trg u Varaždinu? Kroz statističke zamke regionalne distribucije u ekonomskim minutama HRT-a proveo nas je iskusni financijski analitičar i konzultant dr. Hrvoje Serdarušić.
Statistike mogu zavarati
Zagovarate li utrku rasta plaća i inflacije?...u kojoj realno nema pobjednika. Za "Baumalovu bolest troškova“ nema cjepiva.
Razgovor s financijskim analitičarem pokazuje kako kako statistike mogu zavarati i/ili kako vam netko može dokazati da vam je sad dobro ili bolje nego prije. A vi sami znate kako vam je.
