Rusija će pomoći Kini prestići SAD kao vodeću državu u ključnom sektoru

Rusija će pomoći Kini da prestigne Sjedinjene Države kao najvećeg svjetskog proizvođača nuklearne energije, rekao je ruskoj državnoj televiziji u srijedu čelnik Rosatoma, ruske državne nuklearne korporacije.
Sjedinjene Države upravljaju najvećom svjetskom mrežom nuklearnih reaktora, s gotovo 97 gigavata (GW) instaliranog kapaciteta.
Kina se utrkuje u izgradnji desetaka reaktora i imala je 53,2 GW operativnog kapaciteta nuklearnih reaktora u travnju 2024., prema podacima Američke uprave za energetske informacije.
„Kina ima ambiciozne planove za razvoj atomske energije. Zadatak je sustići i nadmašiti Sjedinjene Države po instaliranom kapacitetu, što znači dosegnuti kapacitet veći od 100 gigavata“, rekao je ruskoj državnoj televiziji Aleksej Lihačev, šef Rosatoma.
Na pitanje hoće li Rusija pomoći Kini u ostvarenju tog cilja, Lihačev je odgovorio: „Naravno. Pomoći ćemo. Već pomažemo“.
Rusija je već pomogla u izgradnji četiri nuklearna reaktora u Kini i gradi još četiri, a Kini je potrebna velika količina uranija i nuklearnog goriva za ambiciozne planove, rekao je Lihačev.
Kao rezultat toga, Kina će morati razviti novu generaciju reaktora zatvorenog nuklearnog gorivnog ciklusa temeljenih na ruskoj tehnologiji, rekao je.
