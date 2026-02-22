Udar i na domaću industriju: Hoće li Washington zaustaviti naš najunosniji izvoz?

"Imamo novi trenutak neizvjesnosti, ali je najbitnije reći da sektorske carine - radi se o čeliku, proizvodima s aluminijem, automobilima, e sad ne znamo što će biti s farmaceutskim proizvodima koji su ujedno i najveći hrvatski izvoz u SAD. Tu je najveća neizvjesnost i sve ovisi o ratifikaciji sporazuma između SAD-a i Europske unije", poručio je Goran Šaravanja, glavni ekonomist Hrvatske gospodarske komore.