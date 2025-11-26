Vujčić: Nažalost, unatoč brojnim studijama, većina u Hrvatskoj misli da je euro kriv za poskupljenja

"Budući da smo dugo imali nisku inflaciju, a zatim uveli euro u vrijeme visoke inflacije, mnogi u Hrvatskoj počeli su kriviti novu valutu za visoke cijene. To je bio pravi težak izazov u javnoj komunikaciji. Nažalost, većina ljudi i dalje tako razmišlja. Iako je provedeno nekoliko studija na ovu temu. Ovisno o studiji, porast cijena zbog uvođenja eura bio je između 0,2 i 0,4 postotna boda. To nije puno u vrijeme kada je inflacija bila oko 10 posto. U komunikaciji nam je pomoglo to što smo imali nižu inflaciju od svih zemalja izvan eura u srednjoistočnoj Europi, tako da nije moglo biti da je inflacija bila toliko visoka zbog eura", kazao je Vujčić.