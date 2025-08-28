Oglas

nasukao se na rivu

FOTO / Teška nesreća u Splitu: Gliser u punoj brzini izletio na Matejušku

author
N1 Info
|
28. kol. 2025. 08:56
gliser se nasukao na matejušku
Ivo Cagalj / Pixsell

U Splitu se sinoć dogodila teška nesreća.

Brod je sinoć, navodno u punoj brzini, udario u obalu na splitskoj Matejuški te potpuno izletio iz mora i nasukao se, navodi Dalmacija Danas.

Na brodu su navodno bila 4 člana posade.

Očevid je u tijeku.

Uskoro opširnije

Teme
gliser pomorska nesreća split

