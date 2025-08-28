nasukao se na rivu
FOTO / Teška nesreća u Splitu: Gliser u punoj brzini izletio na Matejušku
N1 Info
|
28. kol. 2025. 08:56
|
0komentara
U Splitu se sinoć dogodila teška nesreća.
Oglas
Brod je sinoć, navodno u punoj brzini, udario u obalu na splitskoj Matejuški te potpuno izletio iz mora i nasukao se, navodi Dalmacija Danas.
Na brodu su navodno bila 4 člana posade.
Očevid je u tijeku.
Uskoro opširnije
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 3 min.
Najnovije
Crna kronika
|
prije 38 min.|
Oglas
Oglas