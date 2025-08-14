Oglas

Određen istražni zatvor majci osumnjičenoj za teško ubojstvo novorođenčeta

Hina
14. kol. 2025. 10:29
Majci osumnjičenoj za teško ubojstvo novorođenčeta u Rogotinu određen je jednomjesečni istražni zatvor, potvrdio je u četvrtak za Hinu glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav.

"Po prijedlogu državnog odvjetnika sudac istrage odredio je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, odnosno nastavka vršenja kriminalnih radnji, potom opasnosti od utjecaja na svjedoke, dakle članove obitelji te zbog posebno teških okolnosti počinjenja kaznenog djela s obzirom da je za to kazneno djelo propisana kazna zatvora od najmanje 10 godina ili dugotrajnog zatvora“, izjavio je Miloglav.

Policija je po dojavi u subotu 9. kolovoza navečer u obiteljskoj kući prebivališta osumnjičene 28-gdišnjakinje u Rogotinu pronašla beživotno tijelo novorođenčeta, dok je osumnjičena zbog svog zdravstvenog stanja prevezena u zdravstvenu ustanovu.

„Na mjestu događaja obavljen je očevid, a tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik gdje je obdukcijom utvrđeno da je smrt djeteta nastupila nasilno“, naveli su iz policije.

