Podignuta optužnica protiv Slovaka koji je kod Molata ubio Čeha

Hina
22. pro. 2025. 14:22
Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, nakon provedene istrage, pred zadarskim Županijskim sudom podiglo optužnicu protiv 51-godišnjeg državljanina Slovačke zbog teškog ubojstva češkog državljanina Alexa Burkova (38) u lipnju ove godine, tijekom plovidbe do otoka Molata.

Prema optužnici, okrivljeni je 22. lipnja, u vremenu od 13:20 do 21 sat, usmrtio iz koristoljublja svog poslovnog partnera Burkova na zasad neutvrđeni način i na neutvrđenom mjestu u blizini Molata i to nakon što su zajedno brodom isplovili s Vira.

Nakon što je usmrtio Burkova, okrivljeni slovački državljanin je namjerno potopio brod u blizini otoka Iža kako bi prikrio tragove, ističe tužiteljstvo.

U optužnici je predloženo da sud produlji ranije određen istražni zatvor protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od bijega, jer se radi o slovačkom državljaninu, kao i zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenoga djela.

