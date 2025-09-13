SLETIO S CESTE
Poginuo motociklist na području Bosiljeva
Hina
|
13. ruj. 2025. 22:28
|
0komentara
Vozač motocikla poginuo je u subotu navečer u prometnoj nesreći u mjestu Grabrk na području Bosiljeva, izvijestila je karlovačka policija.
Oglas
Nesreća se dogodila oko 19:40 sati, u mjestu Grabrk, gdje je došlo do slijetanja motocikla pri čemu je vozač na mjestu preminuo.
Očevid je u tijeku, a promet se odvija uz upravljanje policijskih službenika, kažu u policiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 22 min.
SK
|
prije 3h
Najnovije
Crna kronika
|
prije 25 min.|
Oglas
Oglas