Poginuo motociklist na području Bosiljeva

PU brodsko posavska, Ilustracija

Vozač motocikla poginuo je u subotu navečer u prometnoj nesreći u mjestu Grabrk na području Bosiljeva, izvijestila je karlovačka policija.

Nesreća se dogodila oko 19:40 sati, u mjestu Grabrk, gdje je došlo do slijetanja motocikla pri čemu je vozač na mjestu preminuo.

Očevid je u tijeku, a promet se odvija uz upravljanje policijskih službenika, kažu u policiji.