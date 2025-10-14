USKOK podignuo optužnicu
Pravda na prodaju? Sutkinja optužena za mito i pogodovanje
Uskok je, nakon istrage pokrenute u ožujku, podigao optužnicu protiv suspendirane sutkinje zagrebačkog Općinskog radnog suda Vande Blažević i četvero suoptuženika koje tereti za trgovanje utjecajem te davanja mita za trgovanje utjecajem u sastavu zločinačkog udruženja.
Oglas
Optužnicom se suspendiranoj sutkinji stavlja na teret da je od travnja 2024. do ožujka 2025. povezala u zajedničko djelovanje svoje suoptuženike u cilju ishođenja povoljnih sudskih odluka u postupcima u kojima su stranke s njima obiteljski, poslovno i interesno povezane.
Uskok sumnjiči Vandu Blažević da je potom od više sudaca raznih sudova tražila da bez obzira na stvarno stanje spisa donesu sudske odluke u korist stranaka koje su povezane s njenim suokrivljenicima.
Za uzvrat je, sumnja tužiteljstvo, od suoptuženih primila najmanje 10.000 eura mita, plaćeno ljetovanje vrijedno 3500 eura, a obećano joj je i vlasništvo stana u Zagrebu.
Jedan joj je optuženik navodno platio lakiranje automobila i kupio nove automobilske gume ukupne vrijednosti najmanje 1300 eura.
Mediji su ranije pisali da je sutkinja, koju je nakon uhićenja Državno sudbeno vijeće suspendiralo pa stoga nije bilo temelja za određivanjem pritvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, odbacila sve Uskokove optužbe.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas