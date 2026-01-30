Oglas

Tužne vijesti

Preminula maloljetna pješakinja na koju je u Zagrebu u naletio automobil

author
N1 Info
|
30. sij. 2026. 13:38
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

U srijedu 28. siječnja od posljedica ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći maloljetna pješakinja je preminula u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, javila je zagrebačka policija.

Oglas

Podsjetimo, 26. siječnja oko 17.20 sati na Peščenici, maloljetna se pješakinja kretala obilježenim pješačkim prijelazom s južne strane raskrižja Žitnjačke ceste i Ulice Novi Petruševec te je stupila na kolnik Radničke ceste iz smjera zapada prema istoku dok je na semaforu za pješake bilo upaljeno crveno svjetlo.

Tom prilikom, na desnoj prometnoj traci na nju je naletio osobni automobil marke Volkswagen zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 50-godišnjakinja, a kretala se Radničkom cestom u smjeru sjeverozapada za vrijeme dok je za njen smjer kretanja bilo upaljeno zeleno svijetlo na semaforu.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Zagreb prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ