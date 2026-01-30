Tužne vijesti
Preminula maloljetna pješakinja na koju je u Zagrebu u naletio automobil
U srijedu 28. siječnja od posljedica ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći maloljetna pješakinja je preminula u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, javila je zagrebačka policija.
Oglas
Podsjetimo, 26. siječnja oko 17.20 sati na Peščenici, maloljetna se pješakinja kretala obilježenim pješačkim prijelazom s južne strane raskrižja Žitnjačke ceste i Ulice Novi Petruševec te je stupila na kolnik Radničke ceste iz smjera zapada prema istoku dok je na semaforu za pješake bilo upaljeno crveno svjetlo.
Tom prilikom, na desnoj prometnoj traci na nju je naletio osobni automobil marke Volkswagen zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 50-godišnjakinja, a kretala se Radničkom cestom u smjeru sjeverozapada za vrijeme dok je za njen smjer kretanja bilo upaljeno zeleno svijetlo na semaforu.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas